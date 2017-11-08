Бакытжан Сагинтаев обсудил с послом Франции в Казахстане вопросы расширения партнерства

8 ноября в Үкімет үйі премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Франции в РК Филиппом Мартинэ, сообщается на портале primeminister.kz.

Участники встречи обсудили вопросы расширения партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Францией в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Были также рассмотрены перспективные направления новых инвестиционных проектов в области нефтехимии, переработки сельхозпродукции, туризма, здравоохранения и образования.

Стоит отметить, товарооборот между Казахстаном и Францией по итогам 9 месяцев 2017 года составил $2,53 млрд (экспорт - $2,13 млрд, импорт -$394 млн), что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

С 2005 года по I полугодие 2017 года приток инвестиций из Франции составил $13,77 млрд. В Казахстане успешно работают более 130 предприятий с участием французского капитала, такие как «Тоталь», «Арева», «Данон», «Викат», «Пежо», «Альстом» и др.