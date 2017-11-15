Бакытжан Сагинтаев отчитался перед главой Казахстана

Нурсултан Назарбаев провел встречу с премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил результаты проделанной работы Правительства РК с начала 2017 года и акцентировал внимание на важности дальнейшей качественной реализации государственных и отраслевых программ в различных секторах экономики.

«Текущий год подходит к концу. В течение этого времени было сделано много. Мы провели ЭКСПО, саммит по науке и технологиям Организации Исламского сотрудничества. Также осуществляем проекты и в других сферах. В целом, экономика показывает стабильность», - отметил глава государства.

Бакытжан Сагинтаев доложил президенту об итогах социально-экономического развития страны за 10 месяцев 2017 года.

Премьер-министр, указав на положительную динамику ряда показателей, отметил, что по итогам 10 месяцев 2017 года рост ВВП составил 4%.

«Наблюдается положительная динамика краткосрочных экономических индикаторов по всем 6 отраслям. Также до конца года ожидаем положительный эффект от реализации проектов, направленных на повышение транзитно-транспортного потенциала страны», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

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Он также проинформировал президента об увеличении объема инвестиций в общий капитал на 6,5%, отметив, что основной рост по данному индикатору обеспечен за счет наращивания объемов частных инвестиций в экономику страны.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.