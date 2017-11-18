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Бакытжан Сагинтаев посетил крупные инвестиционные проекты в Жамбылской области

18.11.2017 19:13   859   0

Сегодня Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил районы Жамбылской области, где ознакомился с работой ряда крупных промышленных объектов, входящих в Карту индустриализации и реализуемых совместно с иностранными инвесторами.

В ходе посещения в Жуалынском районе крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции «Бурное Солар–1», мощностью до 50 МВт, Бакытжану Сагинтаеву доложили о перспективах развития возобновляемых источников энергии в регионе.

Запущенная совместно с иностранными инвесторами два года назад станция «Бурное Солар–1» на сегодняшний день вырабатывает 73,18 млн кВт/ч на сумму свыше 2,2 млрд тг, что на 10% превышает прогнозные показатели. Кроме того, до конца года планируется расширить мощность до 100 МВт, это позволит полностью покрыть энергопотребности южных областей Казахстана.

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По словам генерального директора ТОО «Бурное Солар-1» Нурлана Капенова, станция является экологически безопасным проектом. С момента запуска СЭС работает бесперебойно, без аварий и выходов оборудования из строя.

В целом в стране на текущий момент функционируют 55 действующих объектов возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 335,8 МВт. Объемы производства электроэнергии объектами ВИЭ увеличиваются, в 2017 году рост составил 13,5%.

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В Сарысуском районе на примере реализации масштабного инвестпроекта ТОО «ЕвроХим-Удобрения», стоимостью $950 млн, Премьер-Министру доложили о развитии химической промышленности в регионе.

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По словам заместителя акима Жамбылской области Галымжана Абдраймова, химическая промышленность — наиболее развитая отрасль в Жамбылской области. Доля химической продукции в промышленности региона составляет 24,6%.

Руководитель «ЕвроХим-Удобрения» Дмитрий Валышев в свою очередь рассказал о перспективах развития химического комплекса.

Строительство завода позволит запустить производство минеральных удобрений проектной мощностью более 1,4 млн тонн в год. Планируется экспортировать продукцию в страны Центральной Азии, Россию, Китай.

Проект находится на второй стадии реализации. Начало пусковых операций запланировано на 2020 год, плановый выход проекта на полную мощность — 2021 год. На текущий момент из планируемых $750 млн инвестиций вложено более $203 млн.

В целом по стране за 10 месяцев 2017 года наблюдается положительная динамика производства продукции химической промышленности. Рост превысил планируемые 3% и составил 4,8%.

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Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр Казахстана
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