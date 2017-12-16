Бакытжан Сагинтаев представил коллективу Министерства сельского хозяйства нового министра

Сегодня Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев представил коллективу МCХ РК нового министра сельского хозяйства – Умирзака Шукеева, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Напомним, 15 декабря Нурсултан Назарбаев назначил главу «Самрук-Казына» Умирзака Шукеева заместителем премьер-министра – министром сельского хозяйства.

«Указом Главы государства заместителем Премьер-Министра РК – министром сельского хозяйства назначен Шукеев Умирзак Естаевич», - сказал в ходе своего выступления Бакытжан Сагинтаев.

Он поблагодарил Аскара Мырзахметова за совместную плодотворную работу и отметил его вклад в развитие сельского хозяйства страны.

«Перед министерством стоят очень важные задачи, в том числе по реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса. Как сказал глава государства в своем Послании народу Казахстана, аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Президент поручил обратить особое внимание на обеспечение роста переработки сельхозпродукции, урожайности, производительности труда и увеличения экспортных возможностей отрасли. Министерство сельского хозяйства должно усилить и ускорить темпы в работе. Главный приоритет - выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции», - отметил Бакытжан Сагинтаев, представляя Умирзака Шукеева.

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Он пожелал успехов Умирзаку Шукееву и коллективу министерства и отметил, что необходимо сконцентрироваться и активно приступить к реализации поставленных задач.