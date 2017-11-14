14 ноября премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам самозанятости населения, сообщает primeminister.kz.

Министерство труда и социальной защиты населения в ходе совещания презентовало «Дорожную карту самозанятости».

Разработанный по поручению Нурсултана Назарбаева, данный План организационных мероприятий на 2018–2019 годы предусматривает системные и прямые меры по вовлечению неформально занятого населения в экономику страны, созданию для них возможностей на рынке труда.

Кроме того, были проработаны вопросы по участию самозанятых в системах пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования, а также по цифровизации работы служб и интеграции информационных систем.