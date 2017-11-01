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Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Королем Иордании

01.11.2017 18:22   414   0

Сегодня в Астане Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Королем Иордании Абдаллой II, сообщается на сайте главы Правительства.

Как отмечается в сообщении, участники встречи  обсудили вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Особое внимание уделено взаимодействию в сфере сельского хозяйства, животноводства, овощеводства, возобновляемой энергии, а также оборонной промышленности и вопросам логистики.

Напомним, дипломатические отношения между Казахстаном и Иорданией были установлены в феврале 1993 году.

Стоит отметить, только за 9 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Иорданией составил $253,8 тыс, из них $252,4 тыс приходится на импорт в Казахстан.

Как отмечается в сообщении, рост импорта обосновывается увеличением ввоза лекарственных средств из Иордании. В период с 2005 года по первое полугодие 2017 года приток инвестиций из Иордании в экономику Казахстана составил 10,8 миллиона долларов.

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По состоянию 1 октября 2017 года в Казахстане зарегистрировано 82 юридических лица и представительства с участием капитала Иордании.

 

  • Источник:
  • сайт премьер-министра РК
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  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
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  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    259

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Питер Фостер
президент авиакомпании «Эйр Астана»
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