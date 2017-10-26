Бакытжан Сагинтаев: Сумма потерь стран ЕЭАС за 3 года из-за некорректного таможенного администрирования Кыргызстана составила $2,69 млрд

Бакытжан Сагинтаев прокомментировал меры повышения контроля на границе с Кыргызстаном в ходе очередного заседания ЕМПС в Ереване. Премьер-министр предоставил краткий отчет о ситуации по товарным поставкам из КНР в страны ЕЭАС.

По данным Евразийской экономической комиссии, импорт стран ЕЭАС в 2016 году составил $201 млрд. При этом наибольший удельный вес приходится на Китай – 22,7%. Аналогичная ситуация сложилась также за семь месяцев этого года.

Анализ динамики импорта товаров из КНР в страны ЕЭАС за 2014-2016 годы показал, что по всем странам, кроме Кыргызстана, наблюдается снижение импорта. При этом, по словам премьер-министра, наибольшее снижение приходится на Казахстан – в два раза, и в России – на четверть.

Анализ динамики поступления таможенной пошлины за 2014-2016 годы показал, что по всем странам, кроме Кыргызстана, наблюдается снижение. Больше всех в Казахстане – на 18,2%.

Сопоставление данных по взаимной торговле между КНР и Кыргызстаном за 2015-2017 годы выявило по направлениям экспорт-Китай – импорт-Кыргызстан существенное расхождение по данным таможенной статистики этих стран. Так, по данным статистики внешней торговли Китая, экспорт из Китая в Кыргызстан за 2015 год составил $4,3 млрд. Тогда, как по данным внешней статистики Кыргызстана, импорт составил $1,0 млрд – отклонение составляет $3,3 млрд.

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В 2016 году, по данным Китая, экспорт составил уже $5,6 млрд, а по данным Кыргызстана импорт составил $1,5 млрд – отклонение $4,1 млрд. Учитывая, что за восемь месяцев 2017 года, по данным Китая, экспорт $2,6 млрд, а по данным Кыргызстана импорт составил $900 млн, в целом за 2017 год экспорт из Китая в Кыргызскую Республику составит $3,9 млрд, и соответственно, отклонение составит $2,5 млрд.

Ситуация с расхождением данных статистики внешней торговли имеется и по Казахстану. Вместе с тем, если в 2016 году по Казахстану доля расхождения к общему объему внешнеторгового оборота составила всего 9%, то по Кыргызстану она составляет более 30%.

Анализ объема импорта отдельных товаров показал неадекватный ввоз товаров на душу населения. К примеру, по 62 товарной группе ТН ВЭД «Предметы одежды» из Китая в 2016 году показывает наибольший ввоз в КР – 7 710 тонн, для сравнения, в РФ – 4 260 тонн, в РК – 327 тонн. При этом, оценка ввоза по данной позиции на душу населения показала, что в Кыргызстан ввезено товаров на 1,3 кг на человека, в Россию – 0,03 и в Казахстан 0,02. Таким образом, в Кыргызстан ввозиться одежды больше, чем в Казахстан в среднем в 65 раз и больше, чем в Россию в 43 раза.

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По 64 товарной группе ТН ВЭД «Обувь» наблюдается рост импорта из Китая в КР в 3 раза или на 46,6 тыс. тонн, прирост составил по 15 пар на человека, включая детей. В частности, при сравнении структуры транзита в период 2015-2016 годов наблюдается резкий рост удельного веса товарных групп 0708 «Фрукты и овощи» с 1% до 17%. За 9 месяцев 2017 года доля товарной группы 64 «Обувь» выросла по сравнению с 2015 годом в два раза – с 7% до 14%, аналогичный рост также наблюдается по товарной группе 86 «ЖД и их части» с 4% до 7%.

Сравнительный анализ таможенной стоимости товаров при таможенной очистке в Кыргызстане и Казахстане показал, что в Кыргызстане таможенная стоимость значительно занижена по сравнению с Казахстаном. К примеру, занижение таможенной стоимости по позициям «Сапоги женские» – в 10,5 раза, «Блузка женская и прочее» - в 7 раз.

Вышеуказанное свидетельствует о наличии перетоков товаров для таможенной очистки из стран ЕЭАС в Кыргызстан, в связи со слабым таможенным администрированием таможенной службы Кыргызстана. Республика Казахстан еще в 2016 году неоднократно поднимала вопрос недостаточного таможенного администрирования в части определения достоверной таможенной стоимости на объеденной коллегии таможенных служб государств-членов ТС, а также в рамках Евразийского межправительственного совета.

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В результате, по поручению совета ЕЭК от 3 марта 2017 года была создана рабочая группа по мониторингу таможенного декларирования товаров, ввозимых в страны ЕЭАС из КНР. Также в рамках решения объеденной коллегии таможенных служб государств-членов ТС поручено привести к единообразию практику осуществления контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕЭАС. Кроме того, между КНД МФ РК и Государственной таможенной службы при правительстве КР в целях пресечения недостоверного декларирования товаров при ввозе из КНР в Кыргызстан и Казахстан от 5 июня 2017 года подписан план совместных действий по проведению оперативно-профилактических мероприятий. Однако, должного эффекта по результатам проведенной работы не последовало по причине не исполнения кыргызской стороной запланированных мероприятий.

При сложившихся объемах перетока импорта товаров из Казахстана, России, Беларуси в Кыргызстан сумма потерь по таможенным пошлинам в союзный бюджет ЕЭАС за три года ориентировочно составляет $828 млн. При сложившихся перетоках импорта из стран ЕЭАС в Кыргызстан общая сумма потерь НДС на импорт трех стран составляет $1,870 млрд, в том числе: по Казахстану – $152 млн, РФ – $1,632 млрд, Беларуси – $85 млн. В целом, сумма потерь стран ЕЭАС за три года по таможенным пошлинам и НДС составляет $2,69 млрд, из них по Казахстану – $212 млн, РФ – $2,5 млрд, Беларуси – $123 млн.

Принятые с 10 октября текущего года Республикой Казахстан меры по усилению фискального администрирования подтверждают наличие нарушения таможенного и налогового законодательства, заявил Бакытжан Сагинтаев.

«Мы хотели бы сказать, что вся эта работа, которая сегодня проводится на границе, не направлена специально каким-то образом в отношении кыргызской стороны. Об этом мы уже говорим давно. Сейчас в ходе этой проверки получаем полное подтверждение тех нарушений, о которых мы ранее говорили», - заметил премьер-министр.

По его словам, Казахстан кроме как выявления потерей по налоговой составляющей и снижению уровня контрабанды других целей не преследует.