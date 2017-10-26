Валюта нал
USD 333.70 334.30
RUB 5.80 5.83
EUR 392.70 393.70
Валюта бирж
USD/KZT
334.4
+0.000%
EUR/KZT
389.04
+0.000%
RUB/KZT
5.75
+0.000%
EUR/USD
389.04
+0.000%
EUR/CHF
389.04
+0.000%
EUR/JPY
389.04
+0.000%
GBP/USD
437.9
+0.000%
USD/CHF
334.4
+0.000%
USD/JPY
334.4
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.4 389.04 5.75
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.45
+0.019%
Нефть WTI
53.81
+0.022%
Золото
1271.6
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1030
+0.011%
Жилье Астана
943
+0.017%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.45 53.81 1271.6
+0.019% +0.022% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Бакытжан Сагинтаев: Сумма потерь стран ЕЭАС за 3 года из-за некорректного таможенного администрирования Кыргызстана составила $2,69 млрд

26.10.2017 12:30   3879   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Бакытжан Сагинтаев прокомментировал меры повышения контроля на границе с Кыргызстаном в ходе очередного заседания ЕМПС в Ереване. Премьер-министр предоставил краткий отчет о ситуации по товарным поставкам из КНР в страны ЕЭАС.

По данным Евразийской экономической комиссии, импорт стран ЕЭАС в 2016 году составил $201 млрд. При этом наибольший удельный вес приходится на Китай – 22,7%. Аналогичная ситуация сложилась также за семь месяцев этого года.

Анализ динамики импорта товаров из КНР в страны ЕЭАС за 2014-2016 годы показал, что по всем странам, кроме Кыргызстана, наблюдается снижение импорта. При этом, по словам премьер-министра, наибольшее снижение приходится на Казахстан – в два раза, и в России – на четверть.

Анализ динамики поступления таможенной пошлины за 2014-2016 годы показал, что по всем странам, кроме Кыргызстана, наблюдается снижение. Больше всех в Казахстане – на 18,2%.

Адиль Тойганбаев: «Атамбаев ловко отвел внимание от собственного политического бизнеса»...
В РК выдалась чрезвычайно активная осень. Языковая реформа и ее неоднозначные обсуждения, активные перемены в военных конфликтах на Ближнем Востоке, д...

Сопоставление данных по взаимной торговле между КНР и Кыргызстаном за 2015-2017 годы выявило по направлениям экспорт-Китай – импорт-Кыргызстан существенное расхождение по данным таможенной статистики этих стран. Так, по данным статистики внешней торговли Китая, экспорт из Китая в Кыргызстан за 2015 год составил $4,3 млрд. Тогда, как по данным внешней статистики Кыргызстана, импорт составил $1,0 млрд – отклонение составляет $3,3 млрд.

Нурсултан Назарбаев посетит Азербайджан 30 октября

В 2016 году, по данным Китая, экспорт составил уже $5,6 млрд, а по данным Кыргызстана импорт составил $1,5 млрд – отклонение $4,1 млрд. Учитывая, что за восемь месяцев 2017 года, по данным Китая, экспорт $2,6 млрд, а по данным Кыргызстана импорт составил $900 млн, в целом за 2017 год экспорт из Китая в Кыргызскую Республику составит $3,9 млрд, и соответственно, отклонение составит $2,5 млрд.

Материалы по теме

Нурсултан Назарбаев посетит Азербайджан 30 октября

Казахстан и Азербайджан станут мостом для грузоперевозок между Европой и Азией

Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на латинской графике

Сенат Италии одобрил новый закон о выборах

На стыке Азии с Северной Европой открываются новые перспективы «Нұрлы Жол»

Ситуация с расхождением данных статистики внешней торговли имеется и по Казахстану. Вместе с тем, если в 2016 году по Казахстану доля расхождения к общему объему внешнеторгового оборота составила всего 9%, то по Кыргызстану она составляет более 30%.

Анализ объема импорта отдельных товаров показал неадекватный ввоз товаров на душу населения. К примеру, по 62 товарной группе ТН ВЭД «Предметы одежды» из Китая в 2016 году показывает наибольший ввоз в КР – 7 710 тонн, для сравнения, в РФ – 4 260 тонн, в РК – 327 тонн. При этом, оценка ввоза по данной позиции на душу населения показала, что в Кыргызстан ввезено товаров на 1,3 кг на человека, в Россию – 0,03 и в Казахстан 0,02. Таким образом, в Кыргызстан ввозиться одежды больше, чем в Казахстан в среднем в 65 раз и больше, чем в Россию в 43 раза.

Казахстан и Азербайджан станут мостом для грузоперевозок между Европой и Азией

По 64 товарной группе ТН ВЭД «Обувь» наблюдается рост импорта из Китая в КР в 3 раза или на 46,6 тыс. тонн, прирост составил по 15 пар на человека, включая детей. В частности, при сравнении структуры транзита в период 2015-2016 годов наблюдается резкий рост удельного веса товарных групп 0708 «Фрукты и овощи» с 1% до 17%. За 9 месяцев 2017 года доля товарной группы 64 «Обувь» выросла по сравнению с 2015 годом в два раза – с 7% до 14%, аналогичный рост также наблюдается по товарной группе 86 «ЖД и их части» с 4% до 7%.

Сравнительный анализ таможенной стоимости товаров при таможенной очистке в Кыргызстане и Казахстане показал, что в Кыргызстане таможенная стоимость значительно занижена по сравнению с Казахстаном. К примеру, занижение таможенной стоимости по позициям «Сапоги женские» – в 10,5 раза, «Блузка женская и прочее» - в 7 раз.

Вышеуказанное свидетельствует о наличии перетоков товаров для таможенной очистки из стран ЕЭАС в Кыргызстан, в связи со слабым таможенным администрированием таможенной службы Кыргызстана. Республика Казахстан еще в 2016 году неоднократно поднимала вопрос недостаточного таможенного администрирования в части определения достоверной таможенной стоимости  на объеденной коллегии таможенных служб государств-членов ТС, а также в рамках Евразийского межправительственного совета.

Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на латинской графике

В результате, по поручению совета ЕЭК от 3 марта 2017 года была создана рабочая группа по мониторингу таможенного декларирования товаров, ввозимых в страны ЕЭАС из КНР. Также в рамках решения объеденной коллегии таможенных служб государств-членов ТС поручено привести к единообразию практику осуществления контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕЭАС. Кроме того, между КНД МФ РК и Государственной таможенной службы при правительстве КР в целях пресечения недостоверного декларирования товаров при ввозе из КНР в Кыргызстан и Казахстан от 5 июня 2017 года подписан план совместных действий по проведению оперативно-профилактических мероприятий. Однако, должного эффекта по результатам проведенной работы не последовало по причине не исполнения кыргызской стороной запланированных мероприятий.

При сложившихся объемах перетока импорта товаров из Казахстана, России, Беларуси в Кыргызстан сумма потерь по таможенным пошлинам в союзный бюджет ЕЭАС за три года ориентировочно составляет $828 млн. При сложившихся перетоках импорта из стран ЕЭАС в Кыргызстан общая сумма потерь НДС на импорт трех стран составляет $1,870 млрд, в том числе: по Казахстану – $152 млн, РФ – $1,632 млрд, Беларуси – $85 млн. В целом, сумма потерь стран ЕЭАС за три года по таможенным пошлинам и НДС составляет $2,69 млрд, из них по Казахстану – $212 млн, РФ – $2,5 млрд, Беларуси – $123 млн.

Принятые с 10 октября текущего года Республикой Казахстан меры по усилению фискального администрирования подтверждают наличие нарушения таможенного и налогового законодательства, заявил Бакытжан Сагинтаев.

«Мы хотели бы сказать, что  вся эта работа, которая сегодня проводится на границе, не направлена специально каким-то образом в отношении кыргызской стороны. Об этом мы уже говорим давно. Сейчас в ходе этой проверки получаем полное подтверждение тех нарушений, о которых мы ранее говорили», - заметил премьер-министр.

По его словам, Казахстан кроме как выявления потерей по налоговой составляющей и снижению уровня контрабанды других целей не преследует.   

Высказать свое мнение
Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    41

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    46

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    168

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    212

  • 5. Мне все равно
    29

Цифра дня
7,5
трлн тенге
объем пенсионных накоплений на конец сентября 2017 года
Цитата дня
Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным. Это держава, ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения... Но было бы великолепно, если бы мы могли говорить и с Китаем, и с Россией. Потому что Китай помогает нам. А Россия, может быть, идет другим путем и вредит тому, что у нас получается. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4677830
Дональд Трамп
Президент США
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное