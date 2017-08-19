Бакытжан Сагинтаев встретился с Главой исполнительной власти Афганистана

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Главой исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдуллой, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных Главами двух государств в ходе визита президента Афганистана А. Гани в Астану в ноябре 2015 года.

Также рассмотрены меры по улучшению транзитного потенциала региона и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере строительства железных дорог. Кроме того, был поднят вопрос продолжения взаимодействия стран в области образования.

Бакытжан Сагинтаев поздравил Абдулла Абдуллу с национальным праздником — Днем независимости Исламской Республики Афганистан. Вместе с тем стороны обсудили проходящий в Астане Национальный день Афганистана на ЭКСПО-2017.