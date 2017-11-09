Бауыржан Байбек пообещал увольнять отключающих видеорегистраторы полицейских

Аким Алматы Бауыржан Байбек, выступая на пресс-конференции в СЦК, пообещал увольнять полицейских, отключающих видеорегистраторы.

«У каждого полицейского есть видеорегистратор. Если полицейский отключил видеорегистратор, мы считаем, надо его сразу увольнять. Некоторые придумывают: села батарейка или сломался, отключают видеорегистратор и берут взятки. Поэтому мы сказали: отключил видеорегистратор - это условие для коррупции - пиши заявление и уходи. Только так мы будем бороться, по-другому никак. Поэтому мы говорим алматинцам: если вас остановили, требуйте, чтобы включили видеорегистратор. Только с ним, все остальное незаконно», - цитирует МИА «Казинформ» Бауыржана Байбека.

Согласно данным главы мегаполиса, в Алматы установлено более 100 тысяч камер на дорогах, во дворах, школах, торгово-развлекательных центрах.

Как отмечается, за последние 2 года техническое оснащение ДВД увеличилось на 23% и составляет 87%.