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Белый дом поддержал протестующих в Иране

01.01.2018 16:50   1770   0

Белый дом официально поддержал протестующих в Иране.

«Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, помогающих цензуре», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Ранее поддержку протестующим выразил в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Вскоре власти Ирана заблокировали доступ к Telegram и Instagram.

О блокировке Telegram сообщил создатель сети Павел Дуров.

«Власти Ирана блокируют доступ к Telegram большинству иранцев после нашего общественного отказа закрыть https://t.co/9E4kXZYcP9 и другие мирные протестные каналы»,  – написал Павел Дуров.

Напомним,  четверг в Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге и уничтожение государственной собственности.

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Как сообщалось ранее, в ночь с 30 на 31 декабря в Кермане протестующие штурмовали здание губернатора. В Тегеране в ход идут коктейли Молотова и камни. В Араке штурмом взято полицейское управление. В Тегеране захвачена база Басидж. Также сообщается о захвате базы Басидж в Луристане. Горит мэрия Тегерана. Погибли по меньшей мере 11 человек.

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