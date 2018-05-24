Валюта нал
USD 328.44 329.00
RUB 5.29 5.32
EUR 386.50 388.00
Валюта бирж
USD/KZT
326
+0.003%
EUR/KZT
382.2
+0.012%
RUB/KZT
5.29
+0.009%
EUR/USD
382.2
+0.012%
EUR/CHF
382.2
+0.012%
EUR/JPY
382.2
+0.012%
GBP/USD
435.08
+0.013%
USD/CHF
326
+0.003%
USD/JPY
326
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
326 382.2 5.29
+0.003% +0.012% +0.009%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1028
-0.004%
Жилье Астана
1006
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Bloomberg: Казахстан просит апелляционный суд Англии отменить решение о заморозке $22 млрд активов Нацфонда

24.05.2018 13:15   1232   0

Власти Казахстана просят апелляционный суд Англии отменить решение, которое позволило BNY Mellon заморозить около $22 млрд активов Национального фонда РК в рамках разбирательств с молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в статье издания, BNY Mellon заявляет, что активы должны быть заморожены согласно решениям Бельгийского и Голландского судов.

«Юристы Казахстана в это время говорят, что в отношении депозитов, хранящихся в английском филиале международного банка, должны действовать решения британских судов, и что британский банк не должен признавать решения иностранных судов», - отмечает Bloomberg.

Стоит отметить, замороженные активы составляют около 40% от объема Нацфонда Казахстана.

В это время в Правительстве РК и Нацбанке РК отметили, что они несут «значительные потери» из-за неспособности завершить существующие транзакции или осуществить новые.

США vs Китай: американская политика санкций и угроз завершила торговую войну...
Соединенные Штаты и Китай опубликовали заявление о прекращении торговой войны. Победу в противостоянии одержала администрация Дональда Трампа, примени...

Напомним, в декабре 2017 года Лондонский суд отклонил иск Казахстана о защите прав правительства и Нацбанка страны в рамках дела о «замораживании» BNY Mellon $22 млрд средств Нацфонда РК.

Казахстан и Белоруссия проведут исследования в сфере атомной энергии

В декабре 2013 года стокгольмский арбитраж обязал Казахстан выплатить молдавским инвесторам около $500 млн. Республика в марте 2014 года обжаловала это решение в Апелляционном суде Свеаланда (Стокгольм), потребовав его отмены.

В Министерстве юстиции уверены, что доводы о фактах мошенничества не были рассмотрены по существу в апелляционном процессе, и в декабре 2016 года апелляционный суд оставил в силе решение арбитража. Казахстан обратился в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда.

Материалы по теме

Казахстан и Белоруссия проведут исследования в сфере атомной энергии

США выделят Украине $200 млн на военно-техническую помощь

О дальнейшем развитии военного сотрудничества договорились государства-члены ОДКБ

США vs Китай: американская политика санкций и угроз завершила торговую войну

МИД КНДР: «США с нами встретятся в зале заседаний или в ядерном противостоянии»

После чего бизнесмены также инициировали процесс в Высоком суде Лондона с целью признания и исполнения решения Стокгольмского арбитража в Великобритании.

В итоге Казахстан представил выявленные доказательства в британском процессе, и суд поддержал позицию Казахстана. В июне 2017 года Высокий суд Лондона пришел к выводу, что Казахстан привел достаточно убедительные доказательства мошеннических действий бизнесменов. В настоящее время процесс рассмотрения дела в Высоком суде Лондона продолжается.

«Именно после указанного решения, и столкнувшись с трудностями по признанию арбитражного решения в Англии и США, Стати, не раскрыв информацию об английском решении, обратились в судебные органы США (штат Нью-Йорк), Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения. Данные процессы могут продлиться до двух лет или более», - отмечал ранее Минюст.

США выделят Украине $200 млн на военно-техническую помощь

При этом обеспечительные меры, принятые судебными исполнительными органами Швеции и Нидерландов, носят предварительный характер. Казахстан заявил возражения против предварительного ареста и подал отдельные ходатайства о снятии обеспечительных мер.

По решению суда Амстердама «заморозили» активы Казахстана на сумму свыше $28 млрд, включая $22 млрд средств Национального фонда и долю казахстанского госфонда "Самрук-Казына" в голландской компании KMG Kashagan B.V., которая является акционером консорциума NCOC, разрабатывающего гигантское нефтегазовое месторождение Кашаган на Каспии.

Номинальная стоимость этой доли оценивается в $5,2 млрд. Власти Казахстана контролируют 16,9% в каспийском проекте, на KMG Kashagan B.V. приходится половина этой доли.

Напомним, строительство Боранколького ГПЗ началось в 2005 году, стоимость проекта оценивалась в $176,5 млн. Инвестором проекта выступала компания Tristan Oil, принадлежавшая А.Стати. Спустя несколько лет строительство было приостановлено. Казахстан обвиняет бизнесменов в завышении стоимости ГПЗ посредством совершения ряда сделок со связанными сторонами и предоставления подложных финансовых отчетов.

О дальнейшем развитии военного сотрудничества договорились государства-члены ОДКБ

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    55

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    39

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    133

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    7

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное