К. Бозумбаев прокомментировал решение Б. Сагинтаева объявить ему выговор

Министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев сообщил журналистам, что «не обсуждает решение вышестоящего руководства».

«...в рамках своей компетенции он принял меры. Обсуждать не собираюсь. Я сделал презентацию и показал, что нужно сделать, чтобы преодолеть эту ситуацию. Вследствие того, что цена бензина менялась, разные АЗС планируют по-разному. Одни добросовестно продавали, другие придержали», - сообщил министр.

Также, по мнению чиновника, сложившуюся в Казахстане ситуацию с бензином нельзя считать дефицитом.

«АЗС придерживают остатки в ожидании повышения цены. Это болезненный переход, набраться терпения, в том числе понижения цены. В ноябре двукратно увеличится количество бензина», - отметил Бозумбаев.