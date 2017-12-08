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Британия безоговорочно покидает Евросоюз

08.12.2017 14:31   1045   0

Британия безоговорочно покидает Евросоюз, однако нацелена на глубокое партнерство и особые отношения с ЕС в будущем. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе об итогах первой фазы переговоров по Brexit.

"В 2016 году граждане Британии заявили о выходе из ЕС. Великобритания безоговорочно покидает сообщество", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов, не возникли ли у нее сомнения, что идея Brexit была неверна.

"Великобритания теперь нацелена на глубокое партнерство и особые отношения с ЕС. Об этом - вторая фаза переговоров [которая откроется в январе]", - сказала она.

По словам Мэй, переговоры переходят во вторую фазу о безопасности и торговле. 

"Я приветствую переход переговоров во вторую фазу о будущих отношениях, вопросах торговли и безопасности, - сказала она. - Я ожидаю финального решения об этом на предстоящем саммите (в формате 27 стран ЕС плюс Великобритания 15 декабря)".

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Говоря о результатах первого этапа переговоров, она подчеркнула, что обе стороны "пошли на существенные компромиссы для достижения договоренности".

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"По Ирландии мы добились гарантий, что между Ирландией и Северной Ирландией не будет никакой жесткой границы. Также не будет новых регуляторных барьеров. При этом будущие переговоры о торговле должны будут гарантировать экономическую целостность Соединенного королевства", - заявила она. 

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Иными словами, эта граница должна остаться открытой для свободного перемещения людей, однако условия трансграничной торговли, предоставления услуг и банковских транзакций еще должны быть определены в будущем соглашении о партнерстве с ЕС, с прицелом на то, чтобы их режим был максимально приближен к нынешнему - свободному.

По финансовым выплатам Лондона Мэй была немногословной, не назвала никаких сумм и лишь заявила: "Мы договорились, что финансовое урегулирование должно быть справедливым для британских налогоплательщиков, которые должны получить максимальные выгоды от этих выплат". 

Это можно понять как намерение Брюсселя и Лондона так сконфигурировать выплаты Великобритании после Brexit, чтобы они пошли на поддержку европейских программ, одним из получателей которых является (и может остаться в течение переходного периода после выхода) Великобритания.

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По вопросу о перекрестной защите прав граждан - британских в ЕС и европейских в Великобритании, Мэй заявила, в Великобритании "к ним будет в полном объеме применяться британское законодательство, и они будут под юрисдикцией британский судов". То есть, европейцы, в том числе многочисленные выходцы из новых стран ЕС, должны сохранить полный доступ к британской социальной системе.

ФОТО: VH-studio / Shutterstock.com

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