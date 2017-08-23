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Британия может покинуть юрисдикцию Европейского суда

23.08.2017 18:45   858   0
Британия будет "конструктивно взаимодействовать" с ЕС, чтобы достичь соглашения о будущей роли Европейского суда, но права граждан в стране будут защищены британскими судами, говорится в правительственном документе в среду.
 
В том, что правительство называет будущим партнерским документом о принудительном исполнении и разрешении споров, Великобритания повторила, что она покинет "прямую юрисдикцию" Европейского суда, когда она выйдет из ЕС в марте 2019 г.
 
Что касается прав граждан, которые, по мнению ЕС, должны быть гарантированы Европейским судом, то об этом в документе говорится следующее: "Эти права и обязанности будут исполняться судами Великобритании и в конечном счете Верховным судом Великобритании".
 
Для разрешения будущих торговых или иных споров по экономическим сделкам, как изложено в документе, есть несколько вариантов, включая создание совместного комитета с обеих сторон, арбитражных комиссий. При этом Европейский суд не будет иметь превосходства.
 
Но правительство Великобритании заявило, что не хочет "готовой" договоренности и будет пытаться достичь соглашения о том, как должно выглядеть будущее урегулирование споров во время переговоров.
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Нужно углубить вопрос верховенства закона, чтобы человек за разрешением своей проблемы шел в суд и получал там справедливое решение. Без телефонного звонка, без какого-то вмешательства
Нурсултан Назарбаев
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