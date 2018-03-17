Британия: Россия должна ответить за свои действия и соблюдать международные обязательства

Национальный совет по безопасности Великобритании намерен обсудить дальнейшие действия в отношении России в ответ на высылку 23 британских дипломатов из Москвы и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге, сообщает RT.

Ранее МИД РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата, объявила о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в РФ, в ответ на действия Британии.

Как передаёт Sky News со ссылкой на заявление британского МИД, в Лондоне «предвидели подобный ответ» Москвы.

«Российские меры не меняют фактов — попытки убийства двух человек на британской территории, чему нет другого объяснения, кроме виновности российского государства», — заявили в ведомстве.

При этом там отметили, что у Британии «нет никаких разногласий с народом России».

«Мы продолжаем считать, что нашим национальным интересам не отвечает разрушение всего диалога между нашими странами, но ответственность остаётся на российском государстве, которое должно ответить за свои действия и соблюдать международные обязательства», — добавили в МИД Королевства.

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