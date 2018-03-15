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Британия высылает десятки российских дипломатов из страны и готовится заморозить госактивы РФ

15.03.2018 09:00   493   0

Великобритания высылает 23 российских дипломата в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля на юге Англии, заявила премьер Тереза Мэй.

“Альтернативного вывода, кроме того, что Россия виновна в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери, а также в создании угрозы жизни других британских граждан в Солсбери, нет”, - сказала Мэй.

“В соответствии с Венской конвенцией, Соединенное Королевство высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники разведки”, - сказала Мэй, выступая в британском парламенте и отметив, что у них есть неделя, чтобы покинуть страну.

Кроме того, Британия, по словам Мэй, заморозит российские госактивы, если у нее будут доказательства угрозы со стороны РФ и сократит масштаб участия в Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в июне-июле.

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Россия, которая отвергает причастность к отравлению, заявила, что Британия должна готовиться к ответным мерам.

Напомним, что бывший агент ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке недалеко от торгового центра в городке Солсбери на юге Англии 4 марта. С тех пор они находятся в больнице в критическом состоянии.

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Мэй сказала, что они были отравлены “Новичком” - нервно-паралитическим веществом, разработанным советскими военными.

“Это является попыткой незаконного использования силы против Британии”, - заявила Мэй в парламенте.

По ее словам, Москва не предоставила никаких убедительных объяснений произошедшего и в связи с этим британское правительство пришло к выводу, что российские власти “несут ответственность за это отравление”.

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“Мы заморозим российские госактивы, если у нас будут доказательства того, что они могут быть использованы для угроз жизни или имуществу британских граждан или резидентов”, - сказала Мэй.

Она также пригрозила усилить санкции против виновных в нарушении прав человека, заявив, что на территории Британии нет места “коррумпированным элитам”.

По словам Мэй, Лондон приостановит все запланированные двусторонние контакты с Россией на высоком уровне, а также отзовет приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Представитель МИД РФ Мария Захарова написала у себя в Фейсбуке, что Лавров это приглашение не принимал.

Кроме того, никто из министров или членов королевской семьи не поедет на ЧМ-2018, сказала Мэй.

Тереза Мэй потребовала выслать из Великобритании 23 российских дипломата

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