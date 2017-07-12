Будут ли клиенты у Казахстанского банка урана?

Международное агентство по атомной энергетике собирается открыть в Казахстане Банк низкообогащённого урана, у которого, скорее всего, не будет ни одного клиента, пишет Reuters.

Сырьё, предназначенное для производства ядерного топлива, будет храниться на промышленном предприятии, построенном ещё в советские годы. После развала СССР уровень безопасности на этом предприятии был настолько низким, что в 1994 году США смогли купить и тайно вывезти весь хранящийся там высокообогащённый уран.

Запуская в следующем месяце банк низкообогащённого урана в Усть-Каменогорске, МАГАТЭ преследует ту же цель, что и Вашингтон 23 года назад: предотвратить распространение ядерного оружия.

Но в этот раз банк не будет размещать запасы оружейного урана и в лучшем случае это хранилище стоимостью $150 млн так и не будет использовано.

Члены МАГАТЭ смогут получать НОУ по рыночным ценам, если поставки топлива на ядерные электростанции будут приостановлены "ввиду исключительных обстоятельств", однако к услугам банка можно будет прибегать только в крайнем случае.

Банк будет создан, чтобы убедить государства не тратить время и деньги на развитие технологий обогащения, которые могут быть использованы для обогащения урана до оружейного уровня, а также чтобы препятствовать попыткам стран нелегально его приобрести.

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МАГАТЭ рассматривает создание подобного хранилища как средство предупреждения новых споров, подобных разногласиям, связанным с ядерной программой Ирана. Этот конфликт был улажен, после того как мировые державы договорились с Тегераном об ограничении его деятельности в сфере ядерной энергетики.

"Гарантирует ли это, что другие страны не станут создавать заводы для обогащения урана? Конечно, нет, - сказал Антон Хлопков, директор московского Центра Энергетики и Безопасности. – Однако это даст дополнительный стимул странам не строить такие заводы".

Под усиленной охраной

Финансирование строительства банка низкообогащённого урана на востоке Казахстана, примерно в 1.000 километров от столицы страны Астаны, обеспечили несколько стран, включая США. Американский миллиардер Уоррен Баффет вложил в проект $50 миллионов.

В банке, расположенном в небольшом промышленном здании на территории Ульбинского металлургического завода (УМЗ), основанного в 1949 году для производства компонентов советского ядерного оружия, будет храниться до 90 тонн низкообогащённого урана. Легководный ядерный реактор смог бы на таком объеме обеспечивать электричеством крупный город в течение трех лет.

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Меры обеспечения безопасности банка серьезные. Банк с собственным железнодорожным терминалом ограждён металлической сеткой высотой около 3,5 метра с камерами наблюдения.

Наружный периметр завода защищён двумя трехметровыми заборами с колючей проволокой, один из бетона и стали, второй - из металлической сетки. Территорию патрулируют военные Национальной гвардии Казахстана с собаками и оружием.

В 1994 году, спустя три года после распада Советского союза, США опасались, что злоумышленники смогут украсть обогащённый на 90-91 процент уран со склада завода и продать его какому-либо государству, пытающемуся стать ядерной державой, или использовать для создания ядерного оружия.

В октябре и ноябре того же года команда американских специалистов с согласия правительства Казахстана перевезла в США 600 килограммов радиоактивных материалов. Этого достаточно для изготовления 24 атомных бомб.

Операция, названная "Сапфир", помогла Казахстану заручиться доверием международного сообщества и создала почву для решения МАГАТЭ разместить здесь банк урана.

Кроме того, Казахстан - крупнейший в мире производитель урана - был логичным выбором.

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Гексафторид урана - высокотоксичное соединение, получаемое в результате обогащения урана, - будет храниться в банке в 60 цилиндрических контейнерах. Процесс его превращения в топливо занимает несколько месяцев.

"60 цилиндров - это примерно 90 тонн гексафторида в пересчете на уран. Этого количества достаточно для изготовления топлива для одной полной загрузки стандартного ядерного реактора", - сказал в интервью Рейтер директор по сбыту Ульбинского металлургического завода Александр Ходанов.

Чемодан без ручки?

Страны, такие как Иран, говорят, что нуждаются в средствах обогащения урана для обеспечения непрерывных поставок топлива для атомных электростанций, но ни одна из них не собирается покупать уран у банка в Усть-Каменогорске.

В России с 2010 года функционирует похожий банк на базе Ангарского электролизного химического комбината в южной части Сибири, который был создан в 1954 году с целью обогащения урана для СССР.

Но в отличие от предприятия в Ангарске, владельцем и оператором которого является Россия, банк в Усть-Каменогорске будет принадлежать и контролироваться МАГАТЭ.

"Я думаю, тот факт, что российский банк не использовался почти десятилетие, свидетельствует о том, что рынок функционирует, - сказал Хлопков. - Я надеюсь, казахский банк также никогда не будет востребован".

Критики сомневаются в том, есть ли необходимость в еще одном банке урана, тем более что банк в Ангарске никогда не использовался, и в мире нет недостатка в уране. Некоторые жители Казахстана говорят, что завод может превратиться в чемодан без ручки, который и бросить жалко и нести тяжело, учитывая, что казахское правительство должно будет тратиться на его обслуживание и обеспечение безопасности.

Но, по словам Ходанова из УМЗ, создание нового банка дает Казахстану возможность продавать уран МАГАТЭ, позволяя стране наращивать свои резервы. Кроме того, размещение на своей территории такого объекта является престижным и свидетельствует о международном признании приверженности Казахстана делу ядерного нераспространения.

Сторонники банка говорят, что спрос на низкообогащенный уран будет расти по мере того, как все больше стран будут переходить на ядерную энергетику, и что завод, действующий независимо, даст определенные гарантии странам, которые не захотят ехать в Москву за ураном.