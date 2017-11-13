Бывшие главы европейских стран примут участие в заседании Astana Club

Бывшие президенты европейских стран примут участие в третьем заседании Astana Club на тему «Большая Евразия - 2027: конфронтация или партнерство».

Как отметил руководитель программы внутриполитических и социальных исследований Института мировой экономики и политики Серик Бейсембаев, особенность заседания в текущего года в том, что на этой площадке соберутся не только экспертное сообщество, но и политики, бывшие главы государств и министры иностранных дел.

«Благодаря такому высокому составу мероприятие поднимается на новый качественный уровень. Будут обсуждаться актуальные в политике темы. Это вопросы, связанные с развитием евразийского пространства, противостояние между Западом и Россией - усиление санкций и то, как это будет сказываться на развитии всего континента, центральноазиатского региона, в том числе Казахстана», - цитиует Серика Бейсембаева МИА «Казинформ».

Для участия в открытой панельной сессии с политологами «ЕС - Большая Евразия: векторы сотрудничества и развития» заявлены бывшие президенты Турции Абдулла Гюль, Чехии Вацлав Клаус, Словении Данило Тюрк.

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«Большая Евразия-2027» - это концепт, который рассматривает континент не только в его географических границах, но также включая соседние территории, то есть это частично часть северной Африки и так далее. Суть этой концепции в том, чтобы предложить новое видение того, как страны Евразии могут скооперироваться и развиваться в следующие 10 лет», - пояснил спикер.

Стоит отметить, в 2017 году заседание клуба будет традиционно проходить в Назарбаев Центре. На дискуссионной площадке встретятся более 60 участников из 29 стран, в том числе высокопоставленные политики, бывшие главы государств, дипломаты и ведущие эксперты.