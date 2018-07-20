Бывший президент Южной Кореи получила еще восемь лет тюрьмы

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая уже отбывает 24-летний срок в тюрьме, получила в пятницу еще восемь лет заключения по двум другим уголовным делам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Отмечается, что окружной суд Сеула в пятницу приговорил Пак Кын Хе по двум разным делам еще к шести и двум годам заключения. Экс-президент обвиняется в получении взяток и растрате государственных средств. Суд также наложил на нее штраф в размере 3,3 млрд корейских вон (около $2,91 млн). Сама Пак Кын Хе на этом заседании суда, как и всех прошлых, не присутствовала - бывший президент бойкотирует их, называя "политически мотивированными и несправедливыми".

Южнокорейская прокуратура в общей сложности требовала для бывшего президента еще 15 лет заключения.

Пак Кын Хе обвиняли в получении взяток от руководства Национальной разведывательной службы. Кроме того, по мнению следователей, экс-президент отдала приказы о проведении фальсифицированных опросов общественного мнения перед всеобщими выборами 2016 года для того, чтобы выдвинуть своих знакомых в качестве кандидатов в депутаты от правящей партии. Это деяние квалифицируется как вмешательство в проведение выборов.

Трамп пригласил Путина посетить США