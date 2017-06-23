Чем грозит Казахстану изоляция Катара?

Конфликт арабских стран Персидского залива с Катаром может поставить Казахстан перед выбором своих деловых партнёров на Ближнем Востоке.

Ситуация вокруг Катара уже третью неделю остаётся напряжённой. После появившегося заявления катарского эмира о необходимости налаживания отношений с Ираном, ведущие страны арабского мира не только разорвали дипломатические отношения с официальной Дохой, но и обвинив Катар в поддержке терроризма, ввели против него торгово-экономическую блокаду. И если новый конфликт на Ближнем Востоке примет затяжной характер, его последствия могут отразиться и на интересах Республики Казахстан. Подробности в материале «Курсива».

Гарантированные неприятности

«Извините, но я не могу и не хочу публично обсуждать тему Катара! Моя специфика работы такова, что мне периодически приходится бывать не только в Дохе, но и в Каире, Аммане и, конечно же, в Дубае и Абу-Даби. Знаете ли, мне лишние неприятности совсем не нужны!» - заметил в разговоре с «Къ» один из казахстанских экспертов по Ближнему Востоку, категорически запретив называть своё имя в прессе. Его нежелание говорить о конфликте вокруг Катара, понять не сложно. В каждой из ныне конфликтующих стран региона Персидского залива могут неправильно истолковать любое мнение по поводу катарского кризиса. И тогда проблем уж точно не оберёшься, ведь арабы церемониться не станут.

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Показательным в данном случае является заявление генерального прокурора Объединённых Арабских Эмиратов Хамада Саифа аль-Шамси, сделанное в конце минувшей недели. В своём выступлении он предупредил жителей и гостей своей страны о введении уголовной ответственности за критику жёстких мер проводимых в отношении Катара и за любые положительные высказывания в пользу официальной Дохи. В частности генеральный прокурор ОАЭ сообщил, что отныне преступлением будет считаться выражение поддержки, сочувствие, перепечатка и чтение материалов катарских СМИ (включая всемирно известный медиа-холдинг «Аль-Джазира» - прим. Ред.), распространяемые не только через средства массовой информации и социальные сети, но и через другие формы выражения мнения, сделанные как устно, так и письменно. Предусмотрено и наказание от 3 до 15 лет лишения свободы с одновременным штрафом не менее 500 тысяч AED, что эквивалентно почти 44 млн. тенге по текущему курсу. Аналогичные наказания за поддержку Катара введены в Египте, Бахрейне и Саудовской Аравии.

Почему обеспокоены США и ЕС

Впрочем, несмотря на беспрецедентное политическое и экономическое давление, оказываемое со стороны коалиции во главе с ещё вчера союзной Катару Саудовской Аравией, официальная Доха поднимать руки вверх пока не намерена. Тем более что свою обеспокоенность по поводу конфликта между странами Персидского залива выразили и Европейский Союз, и Соединённые Штаты Америки. Так Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на прошедшем 20 июня в Люксембурге заседании Совета иностранных дел ЕС призвала страны Персидского залива срочно начать переговоры между собой. «Любые трудности, любое напряжение, могут и должны решаться за столом переговоров. Только таким образом можно найти пути выхода из сложившейся ситуации. Мы призываем все страны залива сделать шаги к деэскалации напряжённости, начав прямой диалог», - подчеркнула Могерини.

Эр Рияд выставил ультиматум Катару

Не меньше озадачены по поводу конфликта между арабскими странами Персидского залива и Соединённые Штаты. В частности в минувший вторник официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт на пресс-брифинге в Вашингтоне подвергла сомнению характер обвинений в адрес Катара со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. «На данный момент мы так и не получили ответа на один простой вопрос: насколько достоверны сведения о поддержке Катаром терроризма или на самом деле речь идёт о давних обидах между арабскими странами Персидского залива?» - заметила Хизер Нойерт.

Надо заметить, что озвученная ЕС и США обеспокоенность имеет под собою экономическую основу. Дело в том, что Катар является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков природного газа. При этом основными его покупателями являются главные союзники США и ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Япония, Южная Корея и Сингапур, забирающие до 70 процентов природного газа из Катара. К тому же Дохе отводилась и отводится особая роль в диверсификации поставок природного газа в Западную Европу, которые должны стать альтернативой различным «потокам» из России. Во всяком случае, есть версия, озвученная бывшим шефом израильской спецслужбы «Натив» Яковом Кедми, что война в Сирии была инициирована странами Запада после отказа Башара Асада (президент Сирийской Арабской Республики - прим. Ред.) предоставить территорию своей страны для строительства газопровода из Катара в Западную Европу через Турцию. К тому же нельзя забывать и о наличии в небольшом по своим размерам Катаре сразу пяти американских военных баз. На крупнейшей из них под названием «аль-Адид» размещено около 12 тысяч американских военнослужащих, которые обеспечивают беспроблемное нахождение на её территории истребителей F-16, транспортников С-130, самолётов морского патрулирования P-3 Orion и даже тяжёлых сверхзвуковых бомбардировщиков B1 Lancer. В этой связи можно предположить, что предложение эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмада ас-Сабаха стать посредником в разрешении конфликта между Катаром и другими арабскими странами Персидского залива, которое он озвучил 18 июня текущего года, на самом деле инициировано Соединёнными Штатами и Европейским Союзом. В конце концов, династия ас-Сабахов во многом обязана США и ЕС, войска которых защитили Кувейт от нападения армии иракского диктатора Саддама Хусейна в 1990 году.

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От блокады к «газовым войнам»

Другое дело, что попытка Сабаха IV примирить Катар с другими арабскими странами Персидского залива, даже несмотря на личную поддержку Генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша может потерпеть неудачу. Судя по поступающим из ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна сообщениям, большинство арабских стран не намерено снимать воздушную, сухопутную и морскую блокаду Катара. При этом, категорически не желая слышать какие-либо оправдания из Дохи о хакерских атаках на катарское информационное агентство, на страницах которого в частности и появилось скандальное заявление эмира Катара Тамима бин Хамада аль Тани о поддержке Ирана. К тому же в Эр-Рияде, Абу-Даби и Каире считают, что официальная Доха так и не смогла предоставить убедительных доказательств о ложности информации от Financial Times, рассказавшей о выкупе за 1 миллиард долларов группы приближённых к семье аль Тани катарцев, попавших во время охоты на юге Ирака в заложники к боевикам. Тем самым проспонсировав терроризм.

Между тем, если блокада Катара, названная официальной Дохой «новой Берлинской стеной», продлится в течение хотя бы пяти лет, под угрозой срыва окажутся сразу несколько крупных международных мероприятий. Среди них ежегодные турниры по теннису, а также чемпионат мира по спортивной гимнастике и чемпионат мира по футболу, которые должны состояться в Дохе соответственно в 2019 и 2022 году. «На орехи» может достаться и соседям Катара. Особенно эмирату Дубай, активно готовящемуся к проведению Всемирной выставки «Экспо-2020». Дело в том, что Объединённые Арабские Эмираты сильно зависят от поставок газа из Катара. И далеко не факт, что оказавшаяся в условиях блокады Доха не откажется от искушения поиграть как с ОАЭ, так и Саудовской Аравией в хорошо известные миру «газовые войны».

Когда деньги значения не имеют

Кстати, в случае продолжения кризиса вокруг Катара пересматривать некоторые свои планы на будущее придётся и Республике Казахстан. В период 2014-2016 годов между нашими странами был подписан целый ряд документов о взаимовыгодном сотрудничестве. Среди них соглашение о строительстве школы имени шейха Тамима бен Хамада аль-Тани в Астане, договор о создании совместного предприятия по производству фотоэлектрических ячеек для солнечных батарей в Усть-Каменогорске, наконец, меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Казахстана и Центральным банком Государства Катар.

Более того, официальная Доха обещала инвестировать в экономику Казахстана свыше 1миллиарда долларов. Не исключено, что в условиях «новой Берлинской стены» с деньгами из Катара Республике Казахстан либо придётся подождать, а то и вовсе от них отказаться. Нет, денег у Катара более чем предостаточно. По оценкам Международного валютного фонда и Всемирного банка за 2016 год при населении в 2 миллиона человек только золотовалютные резервы Катара составляют почти 43 миллиарда долларов, что позволяет этой стране называться самой обеспеченной в мире. Вот только может так произойти, что на пике эскалации напряжённости Объединённые Арабские Эмираты могут настойчиво попросить власти Казахстана прекратить сотрудничество с Дохой. В этом случае перед официальной Астаной появится очень сложная проблема выбора: вопреки всему продолжать работать с компаниями из Катара и поссориться практически со всем арабским миром, либо занять условно нейтральную позицию, на деле под различными предлогами приостановив деятельность совместных казахстанско-катарских проектов. Учитывая, что министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов выразил надежду на преодоление разногласий между арабскими странами и государством Катар, пока официальная Астана пошла по второму пути.