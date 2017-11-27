Центры занятости будут осуществлять выплаты нетрудоспособным казахстанцам

Семьи с нетрудоспособными членами будут получать денежные выплаты от Центров занятости. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила вице-министра труда и соцзащиты РК Светлана Жакупова.

Так, по ее словам, адресно-социальная помощь будет с 1 января 2018 года трансформирована, а также три выплаты, которые до сегодняшнего дня перечислялись отдельными заявлениями в разные органы.

«Адресная социальная помощь двух видов будет оказываться сотрудниками центров занятости. Первое - это безусловная денежная помощь семьям, где нет трудоспособных людей. Это будет осуществляться без всяких условий, социальных контрактов», - цитирует МИА «Казинформ» Светлану Жакупову.

«Если это одинокая мать, и она воспитывает ребенка, ей будет выплачиваться данное пособие. Сотрудник центра занятости заводит регистрационную социальную карточку на данную женщину и рассчитывает ее доходы, если таковые имеются, назначает социальную помощь и выплачивает ее. Это упрощенный вариант, выплачивается без всяких условий», - привела пример вице-министр.

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Она также дополнила, что если в семье есть трудоспособные члены, с ними будет заключаться социальный контракт.

«Операторами данной услуги были центры занятости, потому что они должны найти соискателю работу, трудоустроить этого человека и параллельно назначить выплату остальным членам семьи и вести по контракту этого трудоспособного члена семьи, чтобы он осуществлял свою трудовую деятельность», - заключила Светлана Жакупова.