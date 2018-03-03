ЦИК: Зарегистрированы 214 кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших

28 февраля 2018 года в Казахстане завершилась регистрация кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших, сообщает пресс-служба ЦИК РК.

«Всего по республике зарегистрировано 214 кандидатов. По Акмолинской области зарегистрировано - 9 кандидатов, Актюбинской - 12, Алматинской - 18, Атырауской - 18, Восточно-Казахстанской - 6, Жамбылской - 10, Западно-Казахстанской - 12, Карагандинской - 29, Костанайской - 41, Кызылординской - 12, Мангистауской - 3, Павлодарской - 16, Северо-Казахстанской - 9, Южно-Казахстанской - 13, городу Алматы - 6», - отмечается в распространенном сообщении.

Как отметили в ЦИК, избирательная кампания проходит в соответствии с требованиями норм выборного законодательства. Жалоб и обращений в избирательные комиссии не поступало.

Напомним, 25 марта пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 68 избирательных округах. Будут избраны 10 депутатов областных маслихатов, 17 депутатов городских и 41 депутат районных маслихатов.



