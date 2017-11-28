Cтраны ЕАЭС согласовали механизм обмена информацией о транспортных средствах

Механизм выдачи электронных паспортов транспортных средств и принципы обмена информацией между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на начальном этапе были согласованы на совещании под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерия Корешкова.

Представители уполномоченных госорганов, бизнес-сообщества и эксперты государств-членов ЕАЭС обсудили вопросы внедрения системы информационного сотрудничества на площадке единого Администратора систем – АО «Электронный паспорт» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»).

«Уже летом 2018 года выдача электронных документов на новые автомобили станет безальтернативной. У автовладельцев не будет выбора – бумага или запись в электронном реестре, – отметил Валерий Корешков. – И для нас важно, чтобы система работала без сбоев, обеспечивая корректную передачу данных об автовладельце и транспортном средстве на всем пространстве ЕАЭС».

«Мы согласовали основные схемы взаимодействия национальных частей систем электронных автопаспортов друг с другом и с Администратором систем. Это гарантирует подключение всех стран к единой информационной базе», – подчеркнул министр ЕЭК. На совещании сторонами также поддержана инициатива по переходу на электронный формат документов об оценке соответствия транспортных средств.

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Даты перехода на электронные паспорта зависят от готовности автопроизводителей, импортеров и государственных органов, которые обеспечивают внесение сведений в электронные паспорта. Однако, как отметил заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации Комиссии Вячеслав Бурмистров, с 1 июля 2018 года система должна заработать в полном объеме. До этого необходимо завершить разработку нормативной базы в странах ЕАЭС, внедрить в эксплуатацию общую информационную систему, обеспечивающую обмен данными между национальными сегментами, взаимодействие с автопроизводителями, импортерами и владельцами транспортных средств.

По мнению Вячеслава Бурмистрова, «Российская Федерация демонстрирует наибольшую технологическую готовность и может начать оформления паспортов транспортных средств в электронном виде раньше других стран Союза. Принятые и разрабатываемые российские нормативные правовые акты рекомендованы правительствам стран Союза в качестве основы для обеспечения скорейшего начала эксплуатации системы электронных автопаспортов в ЕАЭС».

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Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства позволит производителям и импортерам обеспечить прослеживаемость техники на протяжении всего ее жизненного цикла, пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах Евразийского экономического союза.

Собственники транспортных средств получат ряд преимуществ, в том числе для них будут созданы максимально полные истории автомобилей, включая информацию об ограничениях и обременениях, страховании и страховых случаях, ДТП, ТО и пр.