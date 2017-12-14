Дарига Назарбаева о забастовке: «Жаль, что «АрселорМиттал» довел до такой ситуации»

Депутат сената парламента Дарига Назарбаева прокомментировала ситуацию с забастовкой шахтеров в Карагандинской области.

«Президент Казахстана в курсе всего, что происходит в стране, и особенно, я уверена, он внимательно следит за событиями в Карагандинской области - эта область для него не чужая. Ее проблемы ему также дороги, как и всем нам. Мне очень жаль, что администрация «АрселорМиттал» довела до такой конфликтной ситуации этот вопрос», - ответила депутат сената на вопрос журналистов.

Дарига Назарбаева подчеркнула, что вопрос зарплаты шахтеров не является новым.

«Условия труда, конечно, у них тяжелые, надо сказать. Каждый день связан с риском, в том числе и для здоровья, для жизни. С этих шахт кормится очень большое количество семей. Шахты для Карагандинской области являются важной составляющей», - продолжила парламентарий.

Она также напомнила о требованиях шахтеров по повышению зарплаты на 100%.

«Но нужно также учитывать экономическую ситуацию на самом комбинате, которую мы не знаем, и «АрселорМиттал» также не открывает пока эту информацию, есть ли у них экономическая возможность поднять на 100%. В любом случае, я бы хотела, чтобы было достигнуто компромиссное соглашение», - цитирует Sputnik Казахстан депутата.

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Напомним, 11 декабря около 200 работников четырех шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» после окончания смены отказались покидать свои рабочие места. Позже число бастующих увеличилось практически до 700 человек. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты и снижение пенсионного возраста. Согласно последней информации, под землей продолжают находиться более 500 шахтеров.