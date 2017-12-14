Валюта нал
USD 335.00 332.36
RUB 5.65 5.69
EUR 394.50 394.35
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Дарига Назарбаева о забастовке: «Жаль, что «АрселорМиттал» довел до такой ситуации»

14.12.2017 15:43   1511   0

Депутат сената парламента Дарига Назарбаева прокомментировала ситуацию с забастовкой шахтеров в Карагандинской области.

«Президент Казахстана в курсе всего, что происходит в стране, и особенно, я уверена, он внимательно следит за событиями в Карагандинской области - эта область для него не чужая. Ее проблемы ему также дороги, как и всем нам. Мне очень жаль, что администрация «АрселорМиттал» довела до такой конфликтной ситуации этот вопрос», - ответила депутат сената на вопрос журналистов.

Дарига Назарбаева подчеркнула, что вопрос зарплаты шахтеров не является новым.

«Условия труда, конечно, у них тяжелые, надо сказать. Каждый день связан с риском, в том числе и для здоровья, для жизни. С этих шахт кормится очень большое количество семей. Шахты для Карагандинской области являются важной составляющей», - продолжила парламентарий.

«Кремль не видит достойных конкурентов Путину»...
Кремль не видит конкурентов действующему главе государства Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу...

Она также напомнила о требованиях шахтеров по повышению зарплаты на 100%.

«Но нужно также учитывать экономическую ситуацию на самом комбинате, которую мы не знаем, и «АрселорМиттал» также не открывает пока эту информацию, есть ли у них экономическая возможность поднять на 100%. В любом случае, я бы хотела, чтобы было достигнуто компромиссное соглашение», - цитирует Sputnik Казахстан депутата.

Путин поддержал идею совместных таможенных постов стран ЕАЭС

Напомним, 11  декабря около 200 работников четырех шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» после окончания смены отказались покидать свои рабочие места. Позже число бастующих увеличилось практически до 700 человек. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты и снижение пенсионного возраста. Согласно последней информации, под землей продолжают находиться более 500 шахтеров.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) начнет работу с января 2018 года, официальное открытие запланировано на июль 2018 года. Об этом сообщил глава МФЦА Кайрат Келимбетов. А как Вы считаете, нужно ли МФЦА Казахстану?
  • Да, это новая альтернативная площадка Казахстанской фондовой бирже

  • Да, это способствует привлечению иностранных инвестиций на фондовый рынок

  • Нет, у нас уже есть одна фондовая биржа

  • Нет, сначала нужно развить фондовый рынок внутри страны

  • Да, это новая альтернативная площадка Казахстанской фондовой бирже
    53

  • Да, это способствует привлечению иностранных инвестиций на фондовый рынок
    80

  • Нет, у нас уже есть одна фондовая биржа
    51

  • Нет, сначала нужно развить фондовый рынок внутри страны
    167

Цифра дня
11
терактов
предотвратили в Казахстане с начала 2017 года, по данным КНБ
Цитата дня
Совет Безопасности стал инструментом в руках США, а доверие международного сообщества к Совету Безопасности достигло дна, что говорит о срочной необходимости его реформирования
постпред
КНДР при ООН
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное