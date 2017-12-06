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Дарига Назарбаева указала на недостатки работы МИД и правительства

06.12.2017 16:13   1951   0

В Комитете по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента прошла встреча с руководством Министерства иностранных дел РК по вопросам реализации Закона «Об официальной помощи развитию», сообщает пресс-служба палаты.       

Открывая встречу, председатель Комитета Сената Дарига Назарбаева подчеркнула, что оказание помощи глобальному развитию - один из важных элементов внешней политики нашей страны. За двадцатилетний период Казахстаном оказано помощи на сумму около $450 млн.

«Вместе с тем, не было системного подхода в данной сфере и должной координации, кроме того, в законодательстве Казахстана отсутствовала регламентация понятия официальной помощи развитию. С принятием закона «Об официальной помощи развитию» все эти вопросы отрегулированы», - отметила сенатор.

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Депутаты запросили информацию о том, насколько эффективно реализуется закон об официальной помощи развитию, какие имиджевые дивиденды для страны извлекаются из этой деятельности.

В рамках реализации закона «Об официальной помощи развитию» с докладом о проделанной работе выступил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев. Он обратился к сенаторам с просьбой оказать поддержку в создании национального оператора в сфере официальной помощи развитию «KazAID».         

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«Учреждение агентства «KazAID» является необходимым и ключевым элементом национальной системы официальной помощи развитию. Результативная деятельность «KazAID» позволит укрепить имидж Казахстана среди стран региона, а также будет способствовать улучшению экономической ситуации в соседних странах», - отметил замминистр.          

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Сенаторы высказали ряд замечаний и предложений по совершенствованию данной сферы.          

Дарига Назарбаева особо подчеркнула важность оказания международной помощи и указала на недостатки в разъяснительной работе.

«Усилия Казахстана по оказанию гуманитарной и официальной помощи развитию не так хорошо известны в мире. Министерство иностранных дел недостаточно работает в этом плане. Это лицо нашей страны, это характеризует нашу страну как добросовестного члена международного сообщества. Для развивающейся страны, такой как Казахстан, помощь в размере $450 млн - очень ощутимая помощь. Почему об этом ни казахстанцы не знают, ни мировое сообщество? Это очень большой пробел в работе МИД и Правительства в целом», - подчеркнула она.

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Цитата дня
Возвращайте деньги и держите их в Казахстане. Какая гарантия нужна вам? Законы, указы? Я это сделаю. Не сделаете этого, мы сделаем сами. Не обижайтесь: мы не говорим, что у вас отнимем что-то, плохо сделаем
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