Дарига Назарбаева указала на недостатки работы МИД и правительства

В Комитете по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента прошла встреча с руководством Министерства иностранных дел РК по вопросам реализации Закона «Об официальной помощи развитию», сообщает пресс-служба палаты.

Открывая встречу, председатель Комитета Сената Дарига Назарбаева подчеркнула, что оказание помощи глобальному развитию - один из важных элементов внешней политики нашей страны. За двадцатилетний период Казахстаном оказано помощи на сумму около $450 млн.

«Вместе с тем, не было системного подхода в данной сфере и должной координации, кроме того, в законодательстве Казахстана отсутствовала регламентация понятия официальной помощи развитию. С принятием закона «Об официальной помощи развитию» все эти вопросы отрегулированы», - отметила сенатор.

Депутаты запросили информацию о том, насколько эффективно реализуется закон об официальной помощи развитию, какие имиджевые дивиденды для страны извлекаются из этой деятельности.

В рамках реализации закона «Об официальной помощи развитию» с докладом о проделанной работе выступил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев. Он обратился к сенаторам с просьбой оказать поддержку в создании национального оператора в сфере официальной помощи развитию «KazAID».

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«Учреждение агентства «KazAID» является необходимым и ключевым элементом национальной системы официальной помощи развитию. Результативная деятельность «KazAID» позволит укрепить имидж Казахстана среди стран региона, а также будет способствовать улучшению экономической ситуации в соседних странах», - отметил замминистр.

Сенаторы высказали ряд замечаний и предложений по совершенствованию данной сферы.

Дарига Назарбаева особо подчеркнула важность оказания международной помощи и указала на недостатки в разъяснительной работе.

«Усилия Казахстана по оказанию гуманитарной и официальной помощи развитию не так хорошо известны в мире. Министерство иностранных дел недостаточно работает в этом плане. Это лицо нашей страны, это характеризует нашу страну как добросовестного члена международного сообщества. Для развивающейся страны, такой как Казахстан, помощь в размере $450 млн - очень ощутимая помощь. Почему об этом ни казахстанцы не знают, ни мировое сообщество? Это очень большой пробел в работе МИД и Правительства в целом», - подчеркнула она.