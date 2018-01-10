Даурен Абаев и Аскар Жумагалиев рассказали руководителям СМИ о проектах программы «Цифровой Казахстан»

Сегодня в Астане вице-премьер Аскар Жумагалиев и министр информации и коммуникаций Даурен Абаев встретились с руководителями казахстанских СМИ. В ходе встречи Аскар Жумагалиев и Даурен Абаев рассказали о госпрограмме «Цифровой Казахстан» и о проектах, реализуемых в стране, сообщает пресс-служба МИК РК.

В ходе встречи Аскар Жумагалиев отметил своевременность принятия государственной программы и подчеркнул, что Правительству РК предстоит большая работа по обеспечению успешного внедрения цифровых технологий.

«По прямому поручению Нурсултана Назарбаева правительством была разработана государственная программа. В своем послании президент также подчеркнул необходимость внедрения информационно-технологических решений. Цифровизация – это требование времени. Сейчас невозможно представить успешное предприятие без цифровых технологий, такие производства будут просто неконкурентоспособными, проигрывая в стоимости продукции и в ее качестве. Представьте, стандартно на производстве 10% закладывается на так называемый человеческий фактор, то есть на возможные ошибки и недочеты свойственные человеку. Цифровые технологии исключают такую необходимость», - пояснил Аскар Жумагалиев.

Глава МИД РК и представитель ВОЗ обсудили перспективы развития сотрудничества

Глава МИК, в свою очередь, обратил внимание коллег на том, что программа «Цифровой Казахстан» охватывает все сферы от здравоохранения до промышленности. Он отметил необходимость реализации разрабатываемых проектов в комплексе.

Председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» Руслан Енсебаев, рассказал о том, что уже ведется большая консолидированная работа, в каждом госоргане созданы офисы цифровизации, которые будут проводить анализ, оценку и мониторинг всех проектов программы «Цифровой Казахстан».

Справочно:

Госпрограмма «Цифровой Казахстан» была принята 12 декабря 2017 года и предполагает внедрение информационных технологий по пяти основным направлениям: цифровизация отраслей экономики, переход на цифровое государство, реализация цифрового шелкового пути, развитие человеческого капитала, создание инновационной экосистемы. В рамках данных направлений будут реализованы 120 мероприятий в период с 2018 по 2022 гг.