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Даурен Абаев объявил выговор зампреду госкорпорации «Правительство для граждан»

07.11.2017 17:03   1135   0

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объявил выговор заместителю председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, передает BNews.kz.

В ходе рабочего совещания по вопросам совершенствования работы ЦОНов глава МИК объявил выговор заместителю председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой.

«Абылайхан Есенович (председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов), этого, наверное, недостаточно. Поручаю в десятидневный срок дать конкретные предложения, чтобы этот случай больше не повторился. Я так понимаю, уволен специалист и руководитель отдела Алмалинского района. Ушёл с работы директор департамента ЦОН по городу Алматы. Я думаю, этого недостаточно. Поэтому поручаю объявить выговор заместителю председателя правления госкорпорации, которая курирует деятельность ЦОН, Балташевой», - сказал Даурен Абаев.

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Министр выразил уверенность, что все сделают правильный вывод из произошедшего.

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«Как только у вас итоги комиссии будут готовы, необходимо опубликовать в СМИ. Надо признать, что этот инцидент обнажил ряд проблем, которые требуют незамедлительного и системного решения. Реализацию всех этих мер будем держать на контроле. Абылайхан Есенович, вы молодой и креативный руководитель, который очень много вносит хороших идей, но, наверное, надо признать, что управленческого опыта вам не хватает. Поэтому давайте, вносите предложения, может быть мы будем усиливать вас с заместителями, которые помогут в этом вопросе. Поручаю каждое обращение или жалобу, связанные с получением персональных данных граждан, проверять индивидуально и взять на особый контроль. Необходимо усилить работу секторов самообслуживания», - подчеркнул Даурен Абаев.

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Он также отметил, что госкорпорация не должна потерять доверие граждан к центрам обслуживания населения.

«Мы не должны потерять доверие граждан к Центрам обслуживания населения. Я думаю, что эта мера позволит всем собраться и еще раз все проанализировать. И мы готовы для журналистов дать более исчерпывающую информацию, как это будет сделано», - сказал министр, отметив, что если такие случаи будут продолжаться, то выговор будет объявлен и Аблайхану Оспанову.

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Напомним, алматинка Анна Димитриевич уличила ЦОН в разглашении личных данных. Об этом она написала на своей странице в Facebook. В свою очередь, в «Правительстве для граждан» отметили, что в ближайшее время разберутся в ситуации и предоставят ответ. За утечку личных данных алматинки уволен сотрудник ЦОНа.

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