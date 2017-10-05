Даурен Абаев рассказал о развитии цифровых технологий в Казахстане

Как будут развиваться цифровые технологии в Казахстане рассказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на форуме Astana Digital Forum в рамках недели Astana Media Week.

В ходе своего выступления на форуме глава МИК отметил, что с 2021 года в Казахстане будут обеспечены интернетом дополнительно более 2 млн человек.

«Мы определили перечень отраслей от цифровых рудников до автоматизации уголовных дел. Даже штрафы будут выписываться не в течение часа, а в течение четырех кликов, достаточно будет ИИН», - цитирует МИА «Казинформ» Даурена Абаева.

По словам министра, важным направлением реализации программы «Цифровой Казахстан» является проактивное государство, направленное на создание открытого эффективного государства, которое будет обеспечивать и население, и бизнес качественными услугами.

«К примеру, родился ребенок, а вы уже будете знать, в какую школу он будет ходить и в какой университет он может пойти. Сейчас мы прорабатываем то, что даже в роддоме молодая мама может отправить имя ребенка с помощью SMS и документ при выходе будет готов. Помимо этого, работает электронное правительство», - пояснил Даурен Абаев.

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Он также сообщил, что к настоящему времени в РК запущен проект открытого правительства.

«То есть, это когда все министерства будут обязаны публиковать свои незасекреченные данные. Это создаст хорошую площадку, чтобы бизнес формировал продукт, в том числе и мобильные приложения», - заключил министр.