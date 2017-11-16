Даурен Абаев: «У нас есть свобода слова на отметке примерно 8 из 10»

В Казахстане свобода слова на достаточно высоком уровне, на отметке примерно 8 по 10-бальной шкале. При чем, внесение правок в «Закон о СМИ» создается лишь для удобства журналистов, так как многие пункты уже много лет есть в различных законах, и Казахстану нужен новый закон о СМИ.

«250 поправок, которые мы вносим, они относятся к 4 разным кодексам и к 12 законам. Это не означает, что мы меняем закон о средствах массовой информации. Я согласен, что нам, наверное, нужен новый закон о СМИ, в котором более новые законы, более концептуальный подход. К этому мы начнем подготовку, мы не можем ждать, потому что подготовка занимает до 2 лет, если не больше. Мы не можем ждать. Сейчас есть вещи, которые мешают журналистам работать, почему бы не убрать эти вещи? Мы их и убираем. А потом подойдем более концептуально. Все поправки уже есть в кодексе, некоторые из них существуют уже по 20 лет. И сейчас для удобства СМИ все поправки консолидированы в единый документ, чтобы все средства массовой информации знали. В разных законах уже все «сидит», - отметил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

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Кроме того, министр считает, что свобода слова в Казахстане на высоком уровне.

«У нас есть свобода слова. Если не трактовать, что свобода слова должна быть абсолютной, то я думаю, что примерно на отметке 8 баллов из 10», - отметил он.

Журналистов очень волновал вопрос предоставления ответов течение 15 дней.

«В большинстве случаев за 3 дня вы получаете формальный ответ. Поэтому мы хотим, чтобы был качественный ответ, чтобы потом мы могли спросить с государственных органов за предоставление некачественных ответов. Для этого мы должны дать им возможность подготовить качественный ответ», - сообщил министр.

Причем, он отметил, что если и через 15 дней СМИ получит «отписку», то можно будет «разбираться иначе».

«Это вопрос 15 дней только тех запросов, которые требуют детальной обработки. Если это срочный запрос, то ответ на него должны предоставить за 2 дня, мы сократили даже количество дней. Если официальное заявление, пресс-релиз прозвучал и вопрос по этой теме – то он относится к категории срочных», - пояснил он.