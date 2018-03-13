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Деятельность движения «ДВК» признана экстремистской

13.03.2018 11:30   8174   0 Автор: Ербол КАЗИСТАЕВ

Деятельность движения «Демократический выбор Казахстана» признана экстремистской. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили представители Генеральной Прокуратуры РК.

Как заявляют в Генеральной Прокуратуре РК, скрываясь от правосудия за рубежом, Мухтар Аблязов продолжает противоправную деятельность и нарушает законы Республики Казахстан. В частности, Аблязов активно призывает граждан вступать в движение «Демократический выбор Казахстана», формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения.

«Преступной целью руководителя ДВК и его активистов, несмотря на неоднократные утверждения о мирных акциях протеста, является свержение и захват власти. Подобные действия, согласно Закону «О противодействии экстремизму», признаются политическим экстремизмом и преследуются как преступления против безопасности государства», - заявила в ходе пресс-конференции официальный представитель Генеральной Прокуратуры РК Оксана Лоскутова.

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По данным ГП РК, сегодня решением Есильского районного суда города Астаны деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана. В том числе запрещается распространять информацию о ДВК любыми методами. Кроме того, по факту пропаганды, публичных призывов к захвату власти и возбуждения социальной розни органами национальной безопасности и внутренних дел уже проводятся досудебные расследования.

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«Генеральная Прокуратура разъясняет, что после решения суда любое участие и финансирование экстремистской организации ДВК повлечет уголовную ответственность. Под участием понимается агитация и пропаганда идей ДВК», - добавила Оксана Лоскутова.

Фото: Rusmonitor.com

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