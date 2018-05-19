Делегация АДГСПК посетила с рабочим визитом США

В Вашингтоне члены делегации Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции встретились с представителями Всемирного банка, международной правозащитной организации Фридом хаус, Всемирного проекта правосудия и Службы политических рисков, сообщает пресс-служба АДГСПК.

Для Казахстана сотрудничество с международными экспертами важно в контексте модернизации и является важной частью успешной общей стратегии страны.

Казахстанской стороной презентованы достижения страны в области государственного управления, оказания госуслуг и противодействия коррупции.

Вице-президент Фридом Хаус Роберт Херманн высоко оценил введение электронного Правительства и оказание услуг по принципу «одного окна» в Казахстане, которые позволили значительно снизить уровень коррупции. По словам эксперта, опыт Казахстана в этой области может быть модельным для других стран.

Директор по исследованию программы Индекс верховенства закона Всемирного проекта правосудия Алисия Еванглэйд отметила, что Казахстаном применяется широкий комплекс мер в сфере противодействия коррупции. Деятельность Агентства позволила достаточно оперативно достичь значительных результатов в развитии. По оценке исследователей наблюдается прогресс даже в сравнении с прошлым годом. В исследовании Индекс верховенства закона 2017-2018 года Казахстан поднялся на 9 строчек, увеличив рейтинги по 5 из 8 показателей.

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Исполнительный директор Службы политических рисков Кристофер Мак Ки дал положительную оценку достижениям Казахстана в реализации антикоррупционной политики. Принятые меры способствовали повышению позиции страны в соответствующем рейтинге.

Главный экономист Всемирного банка по политике и страновым программам Кристиана Гонсалеса интересовали принимаемые Казахстаном меры в области защиты предпринимателей, формирования благоприятного инвестиционного климата, а также позициям Казахстана в рейтинге «Doing Business».

Как сообщалось ранее, по итогам исследования «Doing Business» 2018 Казахстан занимает 36 место среди 192 стран, а по показателю «Защита миноритарных инвесторов» - первое.

Международные эксперты озвучили свои рекомендации, исполнение которых позволит продолжить дальнейшее поступательное развитие страны.

Для совершенствования сферы госуслуг делегация Агентства ознакомилась с деятельностью Департамента транспортных средств штата Виржиния.Деятельность казахстанского спецЦОНа по регистрации транспортных средствполучила положительную оценку представителей Департамента. Они выразили заинтересованность в изучении казахстанского опыта в части автоматизации процесса сдачи теории вождения.

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Достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества Агентства и указанных организаций по вопросам развития государственного управления и противодействия коррупции, сферы государственных услуг.