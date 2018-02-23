Делегация Казахстана при ООН выступила на экстренном заседании совбеза

Делегация Казахстана при ООН выступила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии. Ни одно из соглашений, достигнутых в Астане, не должно оставаться на бумаге, а должно строго выполняться, заявил представитель Казахстана. Заседание СБ ООН было созвано 22 февраля по инициативе делегации России.

Делегация Казахстана призвала все стороны конфликта договориться прекратить военные действия в Восточной Гутте и оказать содействие усилению режима прекращения огня в зонах деэскалации. Было заявлено о необходимости вовлеченным и заинтересованным сторонам объединить усилия для прекращения военных действий по всей территории Сирии, чтобы позволить предоставление гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации раненых в соответствии с международным правом.

Казахстан высказался за важность достижения консенсуса и скорейшее принятие резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении военных действий в Сирии, которая в настоящее время рассматривается членами Совета.

В ходе заседания по видеосвязи из Женевы был заслушан брифинг заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.

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Члены Совбеза выразили озабоченность по поводу ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе в Восточной Гутте, провинциях Идлиб и Северной Хамы, Рукбане и Ракке. В настоящее время гуманитарная помощь, включая медицинскую помощь, требуется более 13,1 миллиона человек в Сирии, из которых 6,1 миллиона являются внутренне перемещенными лицами, 2,5 миллиона людей живут в труднодоступных районах, а сотни тысяч людей все еще находятся в осажденных районах.

Казахстан поддержал «пять просьб», определенных Координатором чрезвычайной помощи ООН М. Лоукоком 11 января 2018 года по итогам его визита в Сирию, и призвал все стороны содействовать их осуществлению, как и других мер, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности с тем, чтобы обеспечить устойчивое улучшение доставки гуманитарной помощи Сирии в 2018 году.