Делегация Казахстана приняла участие в заседании СБ ООН по положению в Афганистане

Казахстанская делегация во главе со Спецпредставителем по Афганистану – Послом по особым поручениям Станиславом Василенко приняла участие в заседании Совета Безопасности ООН по положению в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД РК.

Члены Совбеза единогласно одобрили резолюцию 2405, содержащую оценку ситуации в этой стране, а также продлившую мандат Миссии ООН по содействию Афганистану на очередной годовой период. Данное мероприятие проводится ежеквартально в связи необходимостью исполнения положений соответствующих резолюций СБ ООН для обсуждения политических событий в стране. Особенностью нынешнего заседания стал фокус на важности участия женщин в процессе мирного урегулирования.

Как отмечается в распространенном сообщении, члены СБ высоко оценили визит членов СБ ООН в Афганистан под председательством Казахстана в январе 2018 года, что позволило глубже понять ситуацию в стране. Кроме того, указывалось на важность и эффективность организованных в ходе казахстанского председательства в СБ ООН 19 января этого года дебатов по Афганистану на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития».

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В ходе своего выступления Станислав Василенко заявил, что политические и экономические проблемы, а также угрозы безопасности, с которыми продолжает сталкиваться Афганистан, требуют постоянной поддержки со стороны стран региона, международного сообщества, и, в особенности, Совета Безопасности. Было подчеркнуто, что женщины наряду с молодежью, занимают центральное место во всем цикле предотвращения конфликтов.

В этой связи осенью 2018 года в Астане Казахстан планирует организовать Международную конференцию «Расширение возможностей для женщин в Афганистане».

«Наша страна выступила с инициативой о продолжении программы образования для афганских граждан при ее со-финансировании со стороны Европейского союза и других партнеров. В рамках нашей образовательной программы, стоимостью порядка 50 миллионов долларов, в период с 2010 по 2021 годы в вузах Казахстана пройдут обучение около 1000 граждан Афганистана», - отметил Станислав Василенко.

Как стало известно, в настоящее время Евросоюз готовит финансирование первой фазы совместного проекта, который будет реализовываться вместе с организацией ООН «UN Women» и направлен на обучение в вузах нашей страны афганских девушек.

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Станислав Василенко подчеркнул, что в ходе поездки СБ ООН в Афганистан были проведены встречи со всеми ключевыми представителями афганской власти и общественно-политических кругов страны, в том числе женскими организациями во главе с первой леди Рулой Гани.

Особое внимание казахстанская делегация обратила на важность так называемой триединой стратегии выхода из конфликтов. Она включает, во-первых, взаимосвязь вопросов безопасности и развития, где для достижения прочного мира и безопасности в стране необходимо параллельно осуществлять программы устойчивого развития. Во-вторых, региональный подход, при котором для преодоления трансграничных вызовов и угроз необходима тесная кооперация стран региона, так как в настоящее время нельзя найти решения различных угроз и вызовов исключительно в границах одного государства. В-третьих, принцип «Единой ООН», суть которого заключается в повышении координации и эффективности работы ООН в центре и на местах.