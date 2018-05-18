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Демонстранты в Ереване требуют отставки генпрокурора Армении

18.05.2018 14:31   756   0

У здания Генеральной прокуратуры Армении собрались демонстранты. Они требуют отставки руководителя ведомства Артура Давтяна, сообщает ТАСС.

Гражданский активист и правозащитник Вардгес Гаспсари объяснил требование демонстрантов.

«Мы требуем, чтобы генпрокурор Давтян спустился к нам и ответил, почему за все эти годы его ведомство сфабриковало дела против многих невинных людей, которые боролись с прежней властью. Он должен уйти в отставку», - сказал Гаспсари.

У здания прокуратуры собрались также сторонники военизированной группы «Сасна црер», которые в июле 2016 года атаковали полицейский полк в Ереване и бывшего генерала Самвела Бабаяна. Он был арестован в 2017 году из-за подозрения в планировании покушения на экс-президента Сержа Саргсяна.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 мая заявил, что рассмотрит требование отставки генерального прокурора Артура Давтяна и выразит свою позицию по этому вопросу.

Напомним, 16 мая 2018 года демонстранты требовали отставку мэра Тарона Маргаряна. Представитель фракции «Елк» («Исход») Анаит Бахшян заявила, что отставка Маргаряна была бы «нравственным шагом», так как выдвинувшая его партия лишилась власти. 

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Фото: Иравабан

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