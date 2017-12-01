День Первого Президента: как отмечали праздник за пределами республики

Уже почти 26 лет на политической карте мира существует государство Казахстан. Все эти годы республику невозможно представить без президента Нурсултана Назарбаева. За четверть века он стал для Казахстана не просто политическим деятелем, а настоящим лидером нации – именно таким статусом его наделили депутаты местного парламента, тем самым подчеркнув его историческую роль в становлении государства. Как отметили праздник 1 декабря за пределами республики рассказали Вести.Ru.

Стране повезло с президентом

С 2012 года в Казахстане отмечается День первого президента республики. Для казахстанского народа это один из важных государственных праздников, и уже пятый год первое декабря на календаре жителей страны отмечается красным цветом. Именно в этот день в 1991 году прошли первые всенародные президентские выборы, на которых Нурсултан Назарбаев одержал уверенную победу.

- Роль Назарбаева в модернизации Казахстана ключевая, и это отражает политическую культуру этого государства, — говорит доктор исторических наук и ведущий сотрудник института истории РАН Дина Аманжолова. — Нет ничего плохого в том, что глава государства даёт импульс, определяет направление развития, более того, является своего рода символом страны. Взять на себе ответственность и стать инициатором той или иной программы – не только обязанность лидера, но и огромное бремя, которое президент Назарбаев достойно несет. И вся 25-летняя история Казахстана доказывает, что стране повезло с лидером.

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Праздник 1 декабря настолько масштабный для Казахстана, что отмечается и за пределами республики. 29 ноября в здании посольства Казахстана в России прошла конференция, посвященная Дню первого президента. В холле здания собрались дипломаты, эксперты, представители российских и казахстанских СМИ. На мероприятии была представлена выставка фотографий самых памятных для республики моментов с участием бессменного президента.

Отказаться от ядерного оружия было правильным решением

Советник-посланник посольства Казахстана Марат Сыздыков отметил, что праздник для Казахстана важен как мощный фактор консолидации многонационального казахстанского народа вокруг своего лидера. Единство нации всегда было первоочередным для республики. Именно с этой целью в 1992 году была создана Ассамблея народа Казахстана, обладающая особым конституционным статусом.

По словам Дины Аманжоловой, в том, что Казахстан сумел избежать экономических и политических потрясений, во многом заслуга качества элиты и, прежде всего, руководителя государства.

"Но на это влияет и общая культура тех граждан страны, которые сумели поверить в свою новую роль, в новое качество жизни, которое определяется независимостью государства. Можно сказать, что другого выбора не было, но выбор есть всегда. Согласие между обществом и властью обеспечивает поступательное и спокойное развитие. Это очень здорово, что Казахстан смог миновать роковых потрясений, которые испытывают на себе многие другие постсоветские республики. Всего несколько государств на территории бывшего СССР развиваются успешно. Относительно, но успешно. Одно из таких, безусловно, Казахстан", — говорит она.

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Нурсултан Назарбаев становится уже не просто президентом, а настоящим брендом, благодаря которому Казахстан стал узнаваемым во всем мире. Исключительной чертой республики является продвижение миротворческих идей. Казахстан считается одним из мировых лидеров в области ядерного нераспространения.

"Отказаться от ядерного оружия уже на заре своей независимости — было абсолютно правильным решением, — продолжает Аманжолова. — Может быть, кто-то считает, что обладать ядерным оружием необходимо, но это чрезмерная тяжесть. Далеко не каждое государство, даже имея арсенал, может им правильно им распорядиться".

Интеграционные процессы жизненно необходимы

На конференции были отмечены достижения Казахстана. При Назарбаеве ВВП страны увеличился в 20 раз, а иностранных инвестиций было привлечено на сумму более 260 млиллирадов долларов. По индексу человеческого развития ООН рейтинг Казахстана за последние два года улучшился на 14 позиций. За последние 12 месяцев в Казахстане произошло немало изменений. Для укрепления политической системы было проведено перераспределение полномочий между ветвями власти. Принят новый Стратегический план развития на ближайшие 8 лет, предусматривающий ежегодный рост экономики на 4,5-5% в год. Власть инициировала программу модернизации общественного сознания. А еще в 2017 году Казахстан начал работать в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

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Также отмечалось укрепление казахстанско-российских отношений, за что в этот день ряд российских экспертов были награждены памятными грамотами и подарками.

- Нурсултан Назарбаев является одним из самых последовательных сторонников интеграции на евразийском пространстве. Интеграционные проекты жизненно необходимы каждой из бывших советских республик, особенно России и Казахстану, которые тесно связаны не только исторически, но и самой большой открытой границей. Нужно укреплять отношения на благо обоих государств. Несмотря на все трудности, движение в сторону интеграции перспективно и выгодно для всех. И огромная заслуга Назарбаева в том, что он с этого пути не сворачивает, — заключила Дина Аманжолова.

Фото: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»