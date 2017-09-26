Депутаты возмущены единым стилем домов по программе «Нурлы жер»

В Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской, областях планируется построить 1975 домов в едином архитектурном стиле, что вызвало недовольство депутатов Мажилиса, передает informburo.kz.

Анар Жаилгановой считает, что в каждом регионе следует придерживаться индивидуального стиля. Иначе, по ее словам, снижается туристический потенциал Казахстана в целом.

«Вы сказали, что в шести регионах будет введено 1975 домов в едином архитектурном стиле. Президент, когда смотрел план Астаны, каждый раз говорил, что хочет, чтобы город радовал глаз. У нас суровый климат, и когда зимой выходишь на улицу, хочется как-то себе настроение поднимать. Поэтому микрорайон "Самал" был построен в жёлтом цвете, была красная деревня. Нужна игра цветов. И это слова главы государства. А теперь вы возвращаетесь в советский менталитет. Сейчас в шести регионах, потом у вас будут остальные регионы. Ещё 10 регионов в едином архитектурном стиле, в советском», – возмутилась депутат.

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Однотипные дома, по ее словам, никак не повысят туристическую привлекательность страны.

«Если мы хотим попасть в тридцатку лучших государств мира, если хотим улучшить туристическую привлекательность страны, почему в мы едином стиле должны всё делать. Почему мы не даём возможность каждому городу иметь собственный стиль? Деньги выделяются. Разве так трудно по-разному строить эти дома?» – высказала возмущение Анар Жаилганова.

Вице-министр инвестиций и развития РК Роман Скляр пояснил, что конкретно в этом случае словосочетанием "единый стиль" подразумевался лишь общий презентабельный вид самих домов.

Он сообщил, что всего совместно с акиматами было разработано шесть различных дизайнов, претворение которых придаст индивидуальность каждому из шести проектов.

«Одно из пяти направлений – это строительство в едином архитектурном стиле индивидуального жилья. Почему родилась эта идея? В крупных центрах городов, когда мы выделяем земельные участки – 10 соток, мы знаем, к чему это приводит. Один дом построится за год, второй – через пять лет, третий может вообще не строиться. Дома будут разноплановые, и единого посёлка не получится. Наш комитет по делам строительства ЖКХ разработал шесть типов проектов домов, которые рекомендованы акиматами. Они сами разработали, одно- и двухэтажные, они не похожи друг на друга. Это единый архитектурный стиль», – заявил Роман Скляр.

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В качестве примера спикер привёл посёлок, который возводят в Актобе.

«Во всех посёлках будут разные дизайны. Были разработаны шесть типовых проектов с разными стилями. В посёлках все эти дома будут разноплановыми», – пообещал Роман Скляр.

Депутаты согласились и отметили, что после завершения проекта строительства они хотят лично оценить дизайн и единый архитектурный стиль домов.