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Для жителей стран СНГ упростят процедуру получения гражданства России

29.06.2018 17:14   494   0

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал зачем нужен законопроект об упрощении получения российского гражданства, сообщает радио Sputnik.

В настоящее время в МВД России, по словам спикера, практикуют внесудебное изъятие или объявление недействительными паспортов граждан России, хотя это грубо нарушает их права. Чаще всего страдают граждане постсоветского пространства, которые до середины 90-х вернулись в Россию из бывших республик СССР. Большинство из них, по мнению Затулина, обоснованно считали себя гражданами России.

«В свое время мы продлили действие упрощенного порядка получения гражданства для этих людей, а вот практику отнятия паспортов без суда не пресекли. На мой взгляд, это очень важно, это противоречит любым нормам нашего права», - отметил Затулин.

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Зампредседателя комитета Госдумы России по делам СНГ подчеркнул, что предстоит еще большая работа по окончательному принятию закона, предусматривающего упрощенное получение жителями СНГ российского гражданства.

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Кроме того, он выразил надежду, что и депутаты, и администрация президента России поддержат этот проект.

Напомним, ранее заместитель главы МВД Игорь Зубов заявил, что ведомство систематизирует и при необходимости внесет изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства соотечественниками и лицами, которые нуждаются в этом. Концепция миграционной политики предполагает разработку дополнительных механизмов переселения соотечественников в Россию.

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