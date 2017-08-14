Д. Медведев рассказал о приоритетах РФ во время председательства в ЕврАзЭС

Приоритетами председательства России в ЕврАзЭС в 2018 году станут инвестиционный климат, поддержка экспорта и международное взаимодействие, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета.

"В рамках председательства планируем уделить внимание как текущим темам, включая пресловутые изъятия и ограничения, так и стратегические задачи на будущее по таким направлениям, как поддержка экспорта, инвестиционный климат, трудовые стандарты, инновационная повестка дня, взаимодействие с международными партнерами", - подчеркнул он.

Глава кабмина России напомнил, что председательство в Союзе перейдет к РФ в 2018 году. Он констатировал, что за последние годы в ЕврАзЭС уже проделана значительная работа в нормативно-правовой сфере.

Премьер добавил, что планирует посетить проходящую в Астане выставку "ЭКСПО-2017". "Проведение столь престижного международного мероприятия - это демонстрация больших достижений и новых возможностей Казахстана, - отметил Медведев. - Уверен, что Астана успешно справится с этой миссией".

Председатель правительства также попросил перенести следующее заседание Евразийского межправительственного совета с 30 октября на 24 или 25 октября 2017 года.

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"Мы, когда в узком составе обсуждали, другую дату согласовывали. Я просто обратил внимание коллег, что у нас - российской стороны, очень плотно по поездкам во всякие разные места. Поэтому до этого предлагалась дата 24-25 октября, поэтому я попросил бы рассмотреть именно эти даты", - сказал он.

"Потому что 30 и 31 октября это вне графика", - ответил Медведев на предложение премьер-министра Киргизской Республики Сооранбая Жээнбекова провести встречу межправительственного совета ЕврАзЭС 30 октября в Ереване.





