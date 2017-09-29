До 10 января Китай закроет все совместные предприятия с КНДР

Правительство Китая распорядилось о закрытии совместных с КНДР предприятий. Как сообщает в пятницу телеканал KBS, данное распоряжение обнародовано 28 сентября на сайте Министерства коммерции КНР.

"В документе указывается, что действующие в Китае совместные предприятия, кооперативы, а также предприятия с иностранным капиталом с юридическими или физическими лицами из КНДР, должны прекратить свою деятельность в течение 120 дней с момента принятия Советом Безопасности ООН резолюции 2375", - подчеркивает телеканал.

Резолюция принята 12 сентября, следовательно срок истекает 10 января 2018 года, отмечается в сюжете. Исключением являются лишь некоммерческие проекты в области жилищно-коммунального хозяйства и предприятия, не генерирующие прибыль.

Гражданам КНР также предписывается закрыть совместные с КНДР компании, работающие за пределами страны. В последнее время Пекин принял целый ряд санкционных мер против Пхеньяна. Опрошенные телеканалом эксперты считают, что эти шаги отражают стремление китайских властей показать готовность к исполнению резолюций Совбеза ООН в преддверии визита в Пекин госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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