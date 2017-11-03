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Договор о правовом статусе Каспия может быть подписан в следующем году

03.11.2017 09:29   646   0

Договор о правовом статусе Каспия может быть подписан в следующем году, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов.

"Я думаю, что это [подписание договора о статусе Каспия] возможно на саммите, который будет в Астане, скорее всего, в начале следующего года", - отметил он.

Спецпредставитель президента напомнил, что обсуждение статуса Каспия идет уже 20 лет, однако базовый документ об этом так и не подписан.

"Если будет подписана долгожданная конвенция о правовом статусе Каспия, это активизирует и гуманитарное, и экономическое сотрудничество в этом регионе", - уверен Абдулатипов. По его словам, необходимо провести тщательный аудит всех проектов, которые РФ может реализовать в этом регионе.

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Накануне президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что завершение согласования всех параметров и подписание договоренностей по статусу Каспия состоится в ближайшее время.

Вопрос статуса Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах прикаспийских государств. Впервые лидеры пяти стран (РФ, Иран, Азербайджан, Казахстан, Туркмения) встретились в 2002 году в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит прошел в Тегеране в 2007 году, третий - в Баку в 2010 году, четвертый - в Астрахани в 2014 году. Как ожидается, следующая встреча пройдет в Казахстане в 2018 году.

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Руслан Омаров
генеральный директор Первого кредитного бюро
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