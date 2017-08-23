Дональд Трамп готов остановить работу Правительства США

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он готов приостановить работу правительства, чтобы получить финансирование на постройку пограничной стены с Мексикой, пишет CNBC.

"Мы построим эту стену, даже если придется свернуть работу собственного правительства", - заявил он на встрече со своими сторонниками в Финиксе, штат Аризона.

Если Конгресс США не достигнет соглашения о финансировании, которое президентская подпись сделает законом, до крайнего срока (30 сентября), правительство остановит свою работу. Демократы в конгрессе уже заявили, что не поддержат документ, включающий выделение средств на строительство приграничной стены.

Трамп теоретически может наложить вето на любое решение этого вопроса, если сделка не будет предусматривать выделение средств на строительство стены, в этом случае работа государственных органов с 30 сентября прекратится на неопределенный срок.

Кроме того, во время своего выступления перед сторонниками Дональд Трамп заявил, что переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), скорее всего, закончатся тем, что это соглашение перестанет существовать.

Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал построить физический барьер на всем протяжении американо-мексиканской границы в рамках стремления искоренить нелегальную иммиграцию. Первоначально Трамп заявлял, что Мексика также должна софинансировать проект, но южный сосед США быстро отверг это.