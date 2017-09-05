Дональд Трамп готов поставлять оружие Сеулу в широких масштабах

Как сообщает Белый Дом, президент США готов досталять оружие для Южной Кореи на "много миллиардов долларов".

Также Дональд Трамп во время телефонного разговора с Мун Чжэ Ином выразил полной согласие с тем, что Сеулу стоит снять ограничение по весу боеголовок для ракет (раньше Сеул мог производить ракеты, дальность полета которых не превышает 800 км, а вес - 500 кг).

Как пишут Вести Экономика, лидеры двух стран, в первую очередь, обсудили действия Северной Кореи, в частности недавно произведенное испытание водородной бомбы Пхеньяном. Стороны договорились усилить давление на КНДР, "используя все доступные средства". Причем, Сеул в ответ на действия Пхеньяна уже провел учения с использованием ракет.

Напомним, США начали поставки элементов противоракетной системы THAAD в Южную Корею, противоракетную систему планировалось развернуть на полную мощность к концу года, но Трамп потребовал от Сеула заплатить $1 млрд, на что южнокорейские власти не согласились. Уже в июне стало известно о приостановке размещения THAAD.