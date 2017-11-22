Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили сирийскую проблему

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обстоятельно обсудили актуальную сирийскую проблематику с учетом завершающейся военной операции по уничтожению террористов в Сирии, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в Сирии – на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254, в русле договорённостей, достигнутых в астанинском формате, и положений Совместного заявления, одобренного президентами России и США 11 ноября на саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» во Вьетнаме. Констатировано, в частности, что это заявление вызвало положительную реакцию в Ближневосточном регионе.

Проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса. Именно на это нацелена российская инициатива о проведении в скором времени в Сочи Конгресса национального диалога.

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Глава РФ проинформировал Трампа об основных итогах состоявшейся 20 ноября встречи с Башаром Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов. Кроме того, был сделан акцент на предстоящих 22 ноября в Сочи трёхсторонних переговорах с участием Президентов России, Ирана и Турции, в ходе которых имеется в виду согласовать шаги по дальнейшей нормализации обстановки и различным аспектам политического урегулирования в Сирии.

В более широком контексте президент России вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран. Этот тезис был поддержан президентом США.

Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись также мнениями о положении дел на Корейском полуострове, подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами.

При рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины президент России обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

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Лидеры затронули обстановку в Афганистане, которая вызывает обеспокоенность в связи с ростом террористической и наркотической угроз.

Обсуждалась и ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы. При этом отмечена приверженность российской стороны полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий – существенного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и решения проблемы нераспространения оружия массового уничтожения.

С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер.

Фото: Reuters