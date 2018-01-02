Валюта нал
USD 331.40 332.00
RUB 5.73 5.76
EUR 393.00 394.30
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Дональд Трамп: «Ирану не хватает еды и свободы»

02.01.2018 13:00   795   0

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Ирана настало время изменений, а также что ближневосточному государству требуется "еда и свобода".

"На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен", — написал глава США в микроблоге Twitter.

Напомним, что в Иране на прошлой неделе начались акции протеста на фоне сложной экономической ситуации в стране. Участники манифестаций вышли на улицы, протестуя против роста цен.

Как пишут местные СМИ, в ходе протестных акций погибли десять человек, однако власти утверждают, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне.

Южная и Северная Корея могут провести переговоры на высоком уровне...
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне после того, как Пхеньян выразил желание направить делегацию на Олимпийские игры, кот...

Также ранее Белый Дом официально поддержал протестующих в Иране. 

"Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, помогающих цензуре", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Иран: За протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия

В свою очередь МИД Российской Федерации считает массовые беспорядки в Иране внутренним делом страны и надеется, что ситуация будет развиваться без кровопролития.

"Это внутреннее дело Ирана, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития. Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку", -  сообщили в Министерстве иностранных дел, передает ТАСС.

Фото: Reuters

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?
  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    188

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    155

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    214

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
    154

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
    323

Цифра дня
7,444
млрд человек
составит численность населения Земли 1 января 2018 года, по данным Бюро переписи США
Цитата дня
Спрашивают, где президент встречает Новый год. В своем офисе, потому что где встретишь, там и будешь работать следующий год
Нурсултан Назарбаев
президент республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное