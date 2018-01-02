Дональд Трамп: «Ирану не хватает еды и свободы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Ирана настало время изменений, а также что ближневосточному государству требуется "еда и свобода".

"На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен", — написал глава США в микроблоге Twitter.

Напомним, что в Иране на прошлой неделе начались акции протеста на фоне сложной экономической ситуации в стране. Участники манифестаций вышли на улицы, протестуя против роста цен.

Как пишут местные СМИ, в ходе протестных акций погибли десять человек, однако власти утверждают, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне.

Также ранее Белый Дом официально поддержал протестующих в Иране.

"Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, помогающих цензуре", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Иран: За протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия

В свою очередь МИД Российской Федерации считает массовые беспорядки в Иране внутренним делом страны и надеется, что ситуация будет развиваться без кровопролития.

"Это внутреннее дело Ирана, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития. Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку", - сообщили в Министерстве иностранных дел, передает ТАСС.

Фото: Reuters