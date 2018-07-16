Дональд Трамп: «Ладить с Россией – это хорошо, а не плохо»

Сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что «ладить с Россией - это хорошо, а не плохо», передает Reuters.com.

Напомним, выступая перед журналистам в Хельсинки перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Дональд Трамп сказал: «Самое главное, у нас есть много хороших тем для разговора».

По его словам, на встрече, проходящей за закрытыми дверями, планируется обсудить «всё - от торговли и обороны до ракетного оружия и Китая».

Американский лидер также добавил, что с Владимиром Путиным они поговорят о Китае и общем друге США и России президенте Си (Цзиньпине).

Путин, в свою очередь, сказал, что пришло время поговорить об отношениях Москвы с Вашингтоном.

Путин также предложил обсудить сложные международные вопросы.

«Настало время поговорить обстоятельно о различных болевых точках, которых в мире достаточно много накопилось, чтобы мы обратили на них внимание», - сказал Путин, слова которого опубликовал сайт Кремля.

Фото: Reutersconnect.com

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