Дональд Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail заявил, что намерен в 2020 году баллотироваться в президенты США, передает Interfax Казахтан.

«Я настроен на это решительно. Похоже, что этого хотят все», - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах в 2020 году.

На вопрос о том, видит ли он среди демократов кого-либо, кто мог бы составить ему конкуренцию, Трамп ответил отрицательно.

«Нет. Я никого не вижу. Я знаю их всех и не вижу никого... У них нет правильного кандидата», - сказал американский лидер.

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