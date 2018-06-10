Дональд Трамп не одобрил итоговое коммюнике саммита G7

Саммит G7 завершился в канадском городе Ла Мальбе в Квебеке оглашением итогового коммюнике, однако президент США Дональд Трамп, досрочно покинувший встречу, уже успел поставить его итоги под сомнение, сообщает «РИА Новости»

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что коммюнике согласовано всеми странами. Однако Дональд Трамп, находящийся в полете в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, уже после публикации официального документа заявил в своем микроблоге в Twitter, что «поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике».

На своей странице в Twitter президент США объяснил, что такое решение он принял из-за ряда высказываний канадского премьера.

«Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность (введения) тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок», – написал американский лидер.

На саммите ШОС подписана Циндаоская декларация

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал, сказав, что «пошлины США были своего рода оскорбительными» и он «не даст сесть себе на шею». Очень нечестно и слабо. Наши пошлины – это ответ на его 270% (пошлины) на молочные продукты (США)» – добавил Трамп.

Объяснения заявлений своего руководителя со стороны Белого дома пока не последовало.