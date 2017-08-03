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Дональд Трамп предложил отменить Green Card

03.08.2017 09:50   1296   0

Президент США Дональд Трамп представил законопроект The RAISE («Подъем»), который предписывает отказаться от лотереи Green Card. Представленный законопроект Трамп назвал «одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека». Также в подготовке законопроекта участвовали сенаторы Дэвид Пердью и Том Коттон.

Законопроект предлагает вместо лотереи Green Card ввести «соревновательный процесс», в котором больше шансов получить вид на жительство будут иметь мигранты, говорящие на английском языке, которые могут финансово обеспечить себя и свою семью и обладают «профессиональными навыками, необходимыми для американской экономики», заявил Трамп.

Программа «Иммиграция по программе виз для иммигрантов разных национальностей» (Diversity Visa) действует в США с 1990 года. Ежегодно определяются 50 тыс. победителей лотереи Green Card, которые получают вид на жительство и разрешение на работу в США. В лотерее принимают участие страны с низким уровнем иммиграции в США.

В 2015 году, по данным Госдепа США, заявки на участие в лотерее подали 265 тыс россиян. Это значительно больше квоты, рассчитанной на россиян: в 2014 году разрешение на постоянное проживание в США по семейным или другим обстоятельствам получили только 3622 гражданина России.

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По словам Трампа, годами США выдавали «рекордные количества» разрешений на въезд «иммигрантам с низким заработком». «Такая политика оказывает постоянное давление на американских рабочих, налогоплательщиков и ресурсы общества», — заявил американский президент.

Законопроект приведет к росту заработной платы американских рабочих, сократив приток неквалифицированных мигрантов, уверен Трамп.

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Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован
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