Дональд Трамп раскритиковал подписанные им же санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп, подписавший закон об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран: России, Ирана и КНДР, буквально обрушился с критикой в адрес законодателей и постарался не "обрубать" диалог с Москвой, пишет ТАСС.

Журналисты узнали о подписании этого законопроекта постфактум. Сначала эту новость со ссылкой на свои источники сообщило агентство Bloomberg, а после пресс-служба Белого дома сделала формальное объявление.

Затем представители администрации распространили от имени Трампа два заявления, схожие по содержанию, но разные по тону. В первом случае президент подтвердил, что поддерживает прописанные в законе "жесткие меры", направленные на сдерживание "плохого поведения режимов-изгоев в Тегеране и Пхеньяне". "Я также выступаю за то, чтобы дать ясно понять: Америка не станет мириться с вмешательством в наши демократические процессы, и мы будем стоять на одной стороне с нашими союзниками и друзьями против подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России", - добавил Трамп.

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"Я подписываю этот законопроект ради национального единства. Он [закон] представляет желание американского народа увидеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами", - говорилось в тексте заявления. Хозяин Белого дома утверждал, что при работе над законопроектом в Конгрессе опасения европейских партнеров и американского бизнеса были учтены. "Мы добились прогресса и улучшили текст, предоставив министерству финансов больше гибкости при принятии решений о выдаче обычных лицензий американским предприятиям, людям и компаниям", - заверил глава государства.

Более того, предупредил он, первоначальная версия инициативы мешала бы Вашингтону добиваться ряда договоренностей, это могло "серьезно сблизить Китай, Россию и Северную Корею". К слову, России в заявлении был посвящен отдельный абзац. "Мы надеемся, что наши две страны будут сотрудничать по главным глобальным проблемам, и эти санкции станут более не нужны", - писал Трамп.

Сгладить ситуацию со своей стороны постарался и вице-президент США Майкл Пенс, который пообщался с прессой на борту своего самолета, возвращаясь из Черногории. По его словам, решение Трампа подписать закон демонстрирует, что нынешняя администрация надеется "на лучшие дни и лучшие отношения" с РФ, но это будет зависеть от того, "изменит ли Россия свое поведение и откажется ли она от дестабилизирующей активности". Более того, он считает, что Москве следовало бы "работать над разрешением проблем в Грузии, на Украине и везде, где они возникли из-за российской агрессии в прошлом".

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Второе заявление Трампа, которое, скорее, было обращено к Конгрессу, посвящено уже "достоинствам" самого нового закона. "В своем стремлении поскорее принять этот законопроект Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений", - отмечает Трамп. Он, в частности, выделяет раздел, согласно которому США не признают "незаконные вторжения и оккупацию Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Восточной Украины и Приднестровья".

"Эти положения направлены на то, чтобы лишить президента исключительного конституционного права признавать иностранные правительства, в том числе, и территориальные границы", - добавил хозяин Белого дома.

Помимо этого, Трамп также раскритиковал решение Конгресса лишить его права единолично снять с России санкции. "Законопроектом обозначен период для рассмотрения [решения об отмене санкций], который не дает президенту возможности предпринимать конкретные действия", - констатировал Трамп, пообещав при этом дать Конгрессу "полную возможность воспользоваться этими процедурами".

Трамп также отчитал законодателей за стремление диктовать Белому дому, с кем и как вести внешнюю политику. Ведь новый закон, посетовал президент, лишает его возможности принимать иностранных послов, так как среди них могут оказаться фигуранты санкционных списков. Глава американской администрации также выразил надежду на то, что новые нормы не помешают США участвовать в разрешении конфликта на Украине.

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При этом председатель российского правительства Дмитрий Медведев, заявил, что утвердив новый пакет санкций, Белый дом объявил России "полноценную торговую войну" и что странам больше не стоит надеяться на улучшение отношений, сообщают РИА Новости.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", — написал премьер на своей странице в Facebook.

Медведев также предположил, что санкции введены на десятилетия, а "отношения между Россией и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента". При этом он отметил, что антироссийская истерия превратилась в ключевую часть внутренней политики США, а Вашингтон полностью проигнорировал интересы американских деловых кругов.

"Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", — добавил Медведев.