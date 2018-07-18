Дональд Трамп: «Санкции против России сохраняются»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции в отношении России сохранятся, сообщает «Интерфакс».

По словам президента, он согласен с выводами американских спецслужб, указывающими на то, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Дональд Трамп заявил на встрече с журналистами в Белом доме, что «принимает выводы разведсообщества о том, что вмешательство (в президентские выборы 2016 года) имело место».

Трамп упомянул, что он «оговорился», когда на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным говорил о вмешательстве РФ в американские выборы. Президент уточнил, что, по его мнению, никто, кроме России, не мог вмешиваться в выборы США.

В то же время Дональд Трамп уточнил, что любые действия, предпринятые Россией, не оказали влияния на исход выборов.

Фото: Reuters